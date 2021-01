Dernier jour pour profiter des promos sur les forfaits mobiles B&You de Bouygues Telecom

Vous avez jusqu’à ce soir, 23h59, pour bénéficier des promotions sur les forfaits B&You sans engagement de l’opérateur Bouygues Telecom ! Il y en a pour tous les goûts, profitez-en ! Nous vous les présentons l’ensemble des offres dans cet article.

L’essentiel pour moins de 5€

Avec le forfait B&You à 4.99€/mois, vous bénéficiez de l’essentiel des garanties à commencer par l’illimité pour l’ensemble de vos communications en France comme à l’étranger*. Concernant votre enveloppe data, 100Mo vous sont attribués pour vous permettre de consulter chaque mois quelques sites Internet ainsi que vos mails (hors médias) où que vous soyez en Europe !

Les forfaits B&You avec une belle enveloppe data

Pour celles et ceux qui souhaitent naviguer sur Internet sans trop se limiter, vous aurez le choix parmi deux offres : 60Go ou 100Go. Dans les deux cas, vous pourrez appeler, envoyer SMS et MMS à votre guise depuis la France, l’Europe et les DOM !

Voici le détail de l’offre B&You 60Go :

12,99€ par mois

60Go en France, dont 10Go utilisables depuis l’Union européenne et les DOM

utilisables depuis l’Union européenne et les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole, l’UE et les DOM

Voici le détail de l’offre B&You 100Go :

13,99€ par mois

100Go en France, dont 15Go utilisables depuis l’Union européenne et les DOM

utilisables depuis l’Union européenne et les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole, l’UE et les DOM

La Série spéciale 5G reste en promotion jusqu’au 26 janvier, 23h59

Amateurs de 5G, un délai supplémentaire vous est accordé pour profiter de la Série spéciale B&You ! Avec ce forfait sans engagement à 24,99€/mois, vous profitez de 130Go d’Internet 5G en France, dont 15Go que vous pouvez utiliser lors de vos voyages en Europe (UE et DOM). Du côté de vos communications, vous profiterez également de l’illimité en France et depuis l’étranger*.

*Europe et DOM