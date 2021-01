Le Vivo X60 Pro+ est maintenant officiel en Chine, on les attend en France…

Comme attendu, la marque chinoise Vivo a officialisé son nouveau smartphone haut de gamme, le Vivo X60 Pro+ après l’annonce en toute fin d’année dernière des autres modèles de la série X60. Il s’agit du téléphone portable le plus musclée du constructeur avec un Snapdragon 888 et deux capteurs photo téléobjectifs pour zoomer jusqu’à 100x.

Les nouveaux smartphones Vivo X60 et Vivo X60 Pro ont été officiellement présentés en Chine, le 29 décembre dernier au cours d’un événement virtuel, comme c’est le cas actuellement pour tous les constructeurs pour cause de pandémie mondiale. Désormais, ils sont rejoints par le tout nouveau Vivo X60 Pro+ qui représente ce que la marque sait faire de mieux en termes de téléphone portable pour le grand public. Le fabricant a ainsi pu y intégrer des composants de pointe qui devraient être extrêmement performants.

Un Snapdragon 888 à la place d’un Exynos 1080

Ainsi, le smartphone Vivo X60 Pro+ s’appuie sur une puce Qualcomm Snapdragon 888 qui est associée à 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage qui pourrait être étendue. Rappelons que les Vivo X60 et X60 Pro sont équipés d’un processeur Samsung Exynos 1080. Le X60 Pro+ utilise un écran tactile incurvé de 6,56 pouces soit un tout petit peu plus grand que les X60 et X60 Pro avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme les autres. Il est compatible HDR10+ et offrirait, selon son constructeur une luminosité de 1300 nits ce qui est très important. Il cache un lecteur d’empreinte sous la dalle d’affichage.

Une configuration photo avec double zoom et stabilisateur

La configuration photo du Vivo X60 Pro+ s’appuie une collaboration avec Zeiss. Il utilise un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé avec double autofocus à détection de phase et laser. Il est accompagné d’un autre capteur téléobjectif de 8 mégapixels offrant un zoom optique 5x (zoom hybride jusqu’à 60x) et un autre téléobjectif de 32 mégapixels avec zoom optique 2x. Un dernier capteur, pour l’ultra grand-angle, cette fois-ci propose 48 mégapixels avec la technologie Quad Pixel pour un recadrage sans perte. Il est associé au stabilisateur mis en avant par la marque pour sa qualité et ses capacités à limiter les bougés en mode vidéo. Il est capable de filmer avec une définition 8K à 30 images par seconde.

La batterie a une capacité de 4200 mAh avec la possibilité d’une charge rapide à 55 Watts.

Le smartphone Vivo X60 Pro+ est disponible en Chine uniquement pour le moment. Il est annoncé à un prix équivalent à 635 € HT pour la version 8+128 Go ou à 760 € HT environ pour disposer d’une configuration 12+256 Go. Pour le moment, aucune annonce n’a été faite pour le marché français. Reste à savoir si le constructeur va proposer un seul modèle de cette série afin de se concentrer sur son succès ou plusieurs pour mieux occuper le terrain. Actuellement, Vivo en France propose le X51 5G, soit le X50 Pro.