Le futur Sony Xperia 10 III, l’objet d’un rendu particulièrement réaliste et dévoile une partie de ses caractéristiques

Avec cette nouvelle année, nous devrions voir arriver la troisième génération des smartphones japonais Xperia. Logiquement, il devrait y avoir au moins 3 appareils commercialisés en 2021 dont un Xperia 10 III qui vient de faire l’objet de rendus extrêmement réalistes.

Comme souvent, le site voice.com et plus particulièrement par l’intermédiaire de l’un de ses plus sérieux contributeurs, Steve Hemmerstoffer, publie ainsi quelques visuels des mobiles à venir. Cette fois-ci, il a pour cible ce qui pourrait bien être le futur smartphone Sony Xperia 10 III, l’entrée de gamme. Il devrait être accompagné par l’Xperia 1 III et l’Xperia 5 III, un peu plus tard. Logiquement, il succède à l’actuel Xperia 10 II avec lequel il est pratiquement impossible de le distinguer extérieurement tant les lignes sont similaires. Il est vrai que Sony change assez peu de design entre les différents modèles qu’il commercialise.

Un châssis quasi identique au précédent tout comme ses dimensions

Selon voice.com, le futur smartphone Sony Xperia 10 III aurait des dimensions de 154,4x68,4x8,3 mm. Il serait ainsi légèrement moins haut et moins large, mais proposerait 0,1 mm d’épaisseur en plus si ces mesures se vérifient lors de la présentation officielle. Il disposerait d’un écran de 6 pouces en diagonale. Celui-ci sera parfaitement rectangulaire, comme son prédécesseur, avec un capteur photo frontal dans la barre noire au-dessus de l’écran, sans encoche ni poinçon à la différence des autres constructeurs. Le capteur serait un 8 mégapixels.

Quelques arguments multimédia à faire valoir

Comme le montre les photos publiées du rendu, le futur Sony Xperia 10 III pourrait avoir son lecteur d’empreinte digitale sur le côté, comme son prédécesseur. Il est confondu avec le bouton d’alimentation du téléphone. Une prise jack audio 3,5 mm serait disponible sur le haut de l’appareil pour y brancher un casque. Il y aurait deux haut-parleurs permettant d’avoir un son stéréo ce qui n’est pas si courant pour des modèles d’entrée, voire de milieu de gamme. Il pourra ainsi se différencier de ses rivaux qui n’hésiteront pas à proposer d’autres arguments peut-être moins orientés multimédias, un segment cher à Sony.

Une configuration photo qui n’évolue pas ?

Enfin, la partie photo pourrait être basée sur un capteur principal de 12 mégapixels avec un autre de 8 mégapixels pour l’ultra grand angle et un dernier de 8 mégapixels également, téléobjectif. Une configuration strictement identique au Xperia 10 II actuel. Pour l’animer, il pourrait compter sur une puce Qualcomm Snapdragon 690 5G venant remplacer le Snapdragon 665. On espère qu’il sera tout aussi étanche, une caractéristique toujours intéressante pas si courant dans ce segment de marché. Reste à savoir si ces informations se vérifient lors de la présentation officielle.