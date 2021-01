Honor présente officiellement le Honor View40 5G, premier mobile après la vente de Huawei

La marque Honor, vendue récemment par le géant chinois Huawei à un consortium, vient de présenter officiellement son nouveau smartphone, le Honor View40 5G en Chine que nous devrions prochainement voir sous nos latitudes. En voici tous les détails.

Suite à une pression énorme mise sur les épaules de la société Huawei, celui-ci a finalement décidé de se séparer de sa branche de mobiles de milieu de gamme Honor. Revendu en novembre 2020 à un consortium d’une quarantaine d’entreprises chinoises, la marque entend bien continuer à proposer des téléphones portables sur le marché et même pouvoir passer outre les sanctions dont elle a hérité avec Huawei, prise dans la tourmente de l’administration Trump depuis plusieurs mois maintenant et rendant impossible toute relation commerciale avec des sociétés américaines dont Google. L’idée serait de pouvoir récupérer l’accès aux services mobiles du géant américain, les fameux Google Mobile Services afin de pouvoir proposer non seulement la plateforme de téléchargement d’application Google Play Store, mais aussi de pouvoir utiliser les services associés ce que ne peut plus faire Huawei en attendant que les choses changent pour elle à la faveur du nouveau président outre-Atlantique. Selon un journal russe, Honor aurait pu récupérer la licence Android, il y a quelques semaines de cela.

Le Honor View40 5G se la joue haut de gamme

Ainsi, Honor pourrait proposer des smartphones avec les GMS dès cette année. Difficile de dire si les modèles sortis entre-temps pourront les utiliser via une mise à jour par exemple. Reste que le nouveau smartphone Honor View40 5G a été officialisé et qu’il ne fait pas dans la dentelle. En effet, modèle flagship de la marque, il est ainsi équipé d’un très large écran de 6,72 pouces OLED incurvé avec un double poinçon pour deux capteurs photo en façade, comme les précédents Honor View 20 et Honor View 30. La dalle supporte une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz afin de proposer des mouvements parfaitement fluides. Il affiche une définition de 1236x2676 pixels donc une très bonne lisibilité.

Une configuration photo triple capteur et une possibilité de charge très rapide

À l’arrière, le Honor View40 5G dispose d’une configuration à trois capteurs, dont un module principal de 50 mégapixels 1/1.56 embarquant la technologie Quad Pixel. Il y a également un autre capteur de 8 mégapixels pour faire de l’ultra grand angle et un capteur de 2 mégapixels pour les prises de vue en mode macro.

Le mobile dispose d’une batterie d’une capacité de 4000 mAh avec la possibilité d’une charge très rapide à 66 Watts, comme la plupart des modèles récents de Huawei ce qui est assez logique. Notez la possibilité de charge sans fil jusqu’à 50 Watts, comme l’actuel Huawei Mate 40 Pro, par exemple. L’appareil pourrait ainsi se recharger totalement en moins de 40 minutes.

Il est compatible 5G et Wi-Fi 6. Il est animé par une puce Mediatek Dimensity 1000+ avec 8 Go de RAM (décliné en version 128 ou 256 Go). Pour le système, il s’appuie sur une version Open Source d’Android 10 avec une surcouche logicielle Magic UI.

Officialisé pour le moment uniquement en Chine, il n’est pas proposé avec les GMS là-bas de toute façon. Reste à savoir s’il le sera lorsqu’il sera proposé à l’international. Pour la Chine, le Honor View40 5G est annoncé à un prix de 3599 RMB soit 456 € HT pour la version 128 Go ou à 3999 RMB soit 506 € HT pour avoir 256 Go d’espace de stockage. Il est proposé en noir, or rosé ou argent.