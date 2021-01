Fin des promos forfaits mobiles RED by SFR dès 5€ par mois

Si vous n’avez pas encore jeté votre dévolu sur l’une des offres mobiles en promotion chez RED by SFR, il vous reste encore quelques heures ! Découvrez ces forfaits RED sans engagement à prix réduit pour vous décider avant 23h59 !

Forfait mobile à petit prix avec 1Go

RED by SFR vous fait profiter de son forfait RED 1Go à moitié prix ! En effet, vous paierez la somme de 5€/mois au lieu de 10€. Cette réduction n’enlève rien aux garanties incluses dans ce forfait, à savoir 1Go d’Internet utilisable en France comme à l’étranger* ainsi que l’illimité pour l’ensemble de vos communications. Ce forfait pas cher inclut également l’application SFR Cloud 100Go vous permettant de regarder et stocker à tout moment vos photos et vidéos de manière sécurisée !

Forfaits RED 60Go et 100Go à moins de 15€/mois

Si vous êtes à la recherche d’une offre mobile sans engagement avec une belle enveloppe data, vous trouverez satisfaction parmi les deux offres RED 60Go et 100Go ! Quelle que soit l’offre choisie, vous pourrez appeler et envoyer SMS et MMS sans compter en France, mais aussi depuis l’Union européenne et les DOM.

Voici le détail de l’offre RED 60Go :

13€/mois au lieu de 15€

60Go en France + 9Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte) / SMS et MMS illimités

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Appli SFR Cloud 100Go

Voici le détail de l’offre RED 100Go :

14€/mois au lieu de 20€

100Go en France + 12Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte) / SMS et MMS illimités

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Appli SFR Cloud 100Go

Forfait RED 130Go en 4G ou en 5G au même tarif

RED by SFR vous permet de bénéficier du même prix que vous choisissiez le forfait RED 130Go 4G ou ce même forfait en 5G ! Avec ce forfait RED à 25€/mois au lieu de 30€, vous bénéficierez des garanties suivantes :

130Go en 5G/4G en France + 15Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte) / SMS et MMS illimités

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Appli SFR Cloud 100Go

*Union européenne et DOM