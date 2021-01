Smartphone Google 5G, Pixel 4a contre Pixel 5, lequel est le meilleur ?

Le géant américain Google propose des smartphones sous sa propre marque. La gamme Pixel comprend deux modèles compatibles 5G, le Pixel 4a 5G et le Pixel 5. Mais entre les deux, lequel est le meilleur ? Voici quelques éléments pour vous aider à faire un choix le plus éclairé possible.

D’un point de vue esthétique, les deux mobiles se ressemblent beaucoup. Ils arborent tous les deux des formes arrondies. Ils sont extrêmement sobres à la différence d’autres mobiles actuellement disponibles sur les marchés et sont mats. Ils sont proposés en noir uniquement, pour la France. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le Pixel 5 est plus compact que le Pixel 4a 5G. Il est aussi plus léger avec 151 grammes sur la balance contre 168 grammes pour le second.

Les points communs entre le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G

Les deux appareils partagent une partie de leur fiche technique. Ainsi, ils ont de commun leur puce, une Qualcomm Snapdragon 765G et ils embarquent aussi la même capacité de stockage de 128 Go qu’il n’est malheureusement pas possible d’étendre avec une carte mémoire. Ils profitent également de la même connectivité. Ils sont compatibles 5G et disposent du Wi-Fi ac, soit le Wi-Fi 5 mais pas de Wi-Fi 6 disponible. Ils sont NFC et intègrent un lecteur d’empreinte digitale au dos. Enfin, ils sont dotés du même bloc optique à savoir un capteur principal de 12 mégapixels avec mise au point automatique à détection de phase et stabilisateur optique associé à un autre capteur de 16 mégapixels pour le grand angle sur 107 degrés.

Quelles sont les différences ?

Voyons maintenant les différences entre les deux mobiles. Le Pixel 4a 5G dispose de 6 Go de RAM contre 8 Go pour le Pixel 5. Ce dernier profite également d’une batterie plus importante, de 4000 mAh contre 3800 mAh pour le Pixel 4a 5G. L’écran est également distinct puisque le Pixel 5 a une surface d’affichage de 6 pouces sur une dalle AMOLED 1080x2340 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz tandis que le Pixel 4a 5G a un écran plus grand, de 6,24 pouces en diagonale, toujours AMOLED 1080x2340 pixels mais avec une fréquence de 60 Hz, donc moins fluide.

Si vous préférez un smartphone compact avec un bel écran réactif et agréable, orientez-vous plutôt vers le Pixel 5 mais si la taille de la surface d’affichage et le prix comptent plus pour vous, préférez le Pixel 4a 5G.

Les deux smartphones profitent des mises à jour d’Android en premier sur le marché. Actuellement, ils sont animés par la version 11 du système d’exploitation, sous sa forme la plus pure, sans applications tierces. Le smartphone Google Pixel 5 est disponible pour un prix de 629 € tandis que le Pixel 4a 5G est proposé à un prix de 499 €.

