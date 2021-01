Bon plan Soldes : 3 smartphones en promotion à moins de 260€

Pendant les soldes d’hiver, c’est le moment de découvrir des bons plans pour dénicher des smartphones pas chers. On a sélectionné pour vous 3 smartphones en promotion à moins de 260€ chez Rakuten. Il s’agit du Realme 7 Pro, du Samsung Galaxy A41 et du Xiaomi Poco X3 NFC.

Bon plan : Realme 7 Pro à 259.28€

Sorti en septembre 2020, c'est-à-dire il y a à peine 6 mois, le Realme 7 Pro est déjà en promotion. Le marchand Rakuten le propose actuellement au prix de 221.61€ au lieu de 349€ soit une remise immédiate de -36%. Doté d’un écran Oled de 6.4 pouces, ce téléphone bénéficie de la puissance d’un processeur Qualcomm Snapdragon 720G couplé à une mémoire vive de 8 Go. Avec une batterie de 4 500 mAh compatible avec la charge rapide à 65 W et un appareil photo composé de 4 modules dont un grand-angle de 64 Mpx, vous serez épatés par ses performances.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Realme 7 Pro.

Samsung Galaxy A41 à 220€

Maintenant regardons du côté des smartphones Samsung à moins de 230€ ! Chez Rakuten, vous trouverez le Samsung Galaxy A41 à 221.49€ au lieu de 299€, soit une remise immédiate de -25%. Le Galaxy A41 fait parti des meilleurs smartphones Samsung à moins de 300€. Ce téléphone, qui offre un très bon rapport qualité prix, se fait remarquer par sa petite taille, sa prise en main facile et son autonomie. Il est équipé d’un écran Oled de 6.1 pouces, d’un SoC Helio P65 de MediaTek épaulé par 4 Go de RAM et d’un espace de stockage de 64 Go.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy A41.

Xiaomi Poco X3 NFC à 200€

La marque Xiaomi profite elle aussi de belles promotions pendant les soldes. Rakuten propose en effet le Xiaomi Poco X3 NFC à 204.99€ au lieu de 256.23€ soit une remise immédiate de -20%. Ce smartphone très abordable en termes de prix offre des performances supérieures aux téléphones d’entrée de gamme. Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 732 G épaulé avec 6 Go de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go. Il est équipé d’un écran LCD de 6.67 pouces affichant en Full HD ainsi que d’une batterie de 5160 mAh et de 4 capteurs photo dont un grand-angle de 64 Mpx.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Xiaomi Poco X3 NFC.