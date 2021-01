Série Samsung Galaxy S21, le point complet sur les appareils photo et les nouvelles fonctions de prises de vue

Les nouveaux smartphones haut de gamme Samsung Galaxy S21 sont maintenant proposés en précommande et très bientôt enfin disponibles à la vente. L’occasion pour nous de revenir sur leurs caractéristiques techniques pour le multimédia et plus particulièrement les capteurs photo et leurs fonctionnalités. Voici un point complet sur les trois téléphones Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra.

La série des Galaxy S21 de Samsung débarque avec son lot d’innovations et d’améliorations par rapport aux précédents modèles. Parmi les plus remarquables, outre le design qui met en avant le bloc photo optique à l’arrière, on peut noter l’intégration du processeur Exynos 2100 pour l’Europe (et un Qualcomm Snpadragon 888 pour les US), un nouveau capteur d’empreinte digitale à ultrasons plus grand et plus efficace ainsi qu’une nouvelle interface de surcouche logicielle One UI 3.0 mais ce n’est pas tout puisque cette nouvelle série propose également de nouvelles fonctions d’appareil photo, même si le constructeur utilise presque les mêmes composants que ceux proposés au sein de la précédente génération.

Toutes les caractéristiques techniques des blocs photo

Dans le détail, les Samsung Galaxy S21 et Galaxy S21 Plus disposent tous les deux d’un capteur principal de 12 mégapixels objectif grand angle f/1.8 1/1,76 pouce, 1,8 µm, OIS avec autofocus Dual Pixel, un secondaire de 12 mégapixels aussi objectif ultra grand angle sur 120 degrés f/2.2 1/2,55 pouces, 1,4 µm avec mise au point fixe et un troisième capteur de 64 mégapixels téléobjectif f/2.0 1/1,76 pouce, 0,8 µm OIS avec autofocus Dual Pixel.

De son côté, le Galaxy S21 Ultra utilise la troisième génération du capteur 108 mégapixels avec objectif grand angle 79 degrés f/1.8, 24 mm, 1/1,33 pouce, 0,8 µm, IOS, autofocus laser et à détection de phase. Il y a également le même capteur de 12 mégapixels ultra grand angle que sur les Galaxy S21 et S21 Plus. À cela, ajoutez un troisième capteur de 10 mégapixels téléobjectif f/2.4, 72 mm, 1/3,24 pouces, 1,22 µm, OIS, zoom optique 3x et autofocus par détection de phase. Enfin, il y a un quatrième capteur de 10 mégapixels f/4.9, 240 mm, 1/3,24 pouces, 1,22 µm, OIS, zoom optique 10x et autofocus par détection de phase.

Pour l’objectif avant, là encore les Galaxy S21 et S21 Plus partagent le capteur 10 mégapixels f/2.2 1,22 µm, FoV autofocus par Dual Pixel tandis que la version 21 Ultra dispose d’un capteur de 40 mégapixels f/2.2, 0,7 µm, FoV autofocus par Dual Pixel. Le Galaxy S20 Ultra a le même capteur que les autres Galaxy S20.

Choisissez votre plus beau moment avec Single Take 2.0

L’an passé, Samsung lançait la fonction Single Take avec le Galaxy Note 20. Cette fonction permet aux utilisateurs de capturer des scènes en cours en enregistrant un clip vidéo très court d’une dizaine de secondes maximum plutôt que de prendre une photo. Ensuite, l’utilisateur n’a qu’à choisir le moment qui l’intéresse vraiment dans la séquence. La série S21 propose désormais la version Single Take 2.0 qui permet d’enregistrer plus d’images par seconde et propose aussi l’enregistrement sous la forme d’un clip vidéo au ralenti afin d’obtenir beaucoup plus de détails et l’effet dramatique que l’on peut avoir pendant la séquence à vitesse réduite. La scène peut être enregistrée avec une définition 8K.

Un mode portrait encore optimisé, comme en studio ?

Selon Samsung, le mode portrait des S21 aurait été « considérablement » amélioré. L’appareil utilise désormais l’intelligence artificielle pour émuler une caméra professionnelle afin de proposer une profondeur tridimensionnelle et un flou d’arrière-plan plus naturel qu’auparavant. L’IA optimise aussi les portraits en donnant l’impression qu’ils ont été pris avec des conditions d’éclairage d’un studio. À ce titre, les mobiles embarquent maintenant divers effets d’éclairage du visage en mode portrait que l’on peut comparer à ceux proposés au sein des iPhone. Ainsi, trois modes sont disponibles : high-key mono, low-key mini et backdrop pour simuler un éclairage de studio.

Galaxy S21 Ultra avec zoom spatial et enregistrement photo sur 12 bits

Avec le modèle Galaxy S21 Ultra, Samsung revient avec son zoom spatial 100x (hybride, bien sûr), comme sur le S20 Ultra mais cette fois-ci avec un appareil photo zoom 10x plus avancé qui promet des images plus nettes à longue portée. Le constructeur a aussi intégré un téléobjectif avec un zoom optique 3x dont la transition serait transparente et automatique entre les deux objectifs selon le niveau de zoom demandé et de la page focale avec laquelle on essaie de photographier. En outre, toujours avec le S21 Ultra, il est désormais possible de profiter de prises de vue avec un enregistrement HDR et RAW en 12 Bits. Cela permet à l’appareil d’obtenir 64 fois plus de couleurs que sur une image 10 bits. Une bonne nouvelle pour les photographes professionnels qui pourront ainsi exploiter tout le potentiel des clichés ainsi obtenus.

Enfin, notez que le Galaxy S21 Ultra intègre une fonction Zoom Lock. Celle-ci permet de bloquer le stabilisateur lorsque le sujet est détecté. Samsung estime arriver à un résultat comparable à l’utilisation d’un trépied. L’intelligence artificielle introduit un léger retard lors du mouvement du mobile lors d’une capture d’un panorama pour assurer un maximum de fluidité et de stabilité.

Tous les prix et les disponibilités

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S21 est disponible en précommande avec une paire d’écouteurs Galaxy Buds Live et un Galaxy SmartTag offerts pour un prix de 859 € ou 909 € pour la version 8+256 Go.

Le Samsung Galaxy S21 Plus est proposé en précommande avec une paire d’écouteurs Galaxy Buds Live, un SmartTag et un chargeur sans fil offerts pour un prix de 1059 € pour 8+128 Go ou 1109 € pour 8+256 Go. Le mobile sera disponible à partir du 28 janvier.

Enfin, le Galaxy S21 Ultra est proposé en précommande avec une paire d’écouteurs Galaxy Buds Pro, un Galaxy SmartTag et un étui Smart View avec S Pen offerts pour un prix de 1259 € en version 12+128 Go. Comptez sur un prix de 1309 € pour la version 12+256 Go ou 1439 € pour avoir 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage, avec les mêmes accessoires offerts pour toute précommande.