Very B&You 2Go ou 200Go : les deux nouvelles promos forfaits Bouygues Telecom à prix cassés !

Bouygues Telecom lance deux nouvelles promos B&You en exclu Web à prix cassés sans engagement et sans hausse de prix. Les deux forfaits proposent des communications illimitées avec 5Go à 5.99€ par mois ou encore 200Go à 14.99€ par mois. Décryptage de ces deux offres dans cet article !

Very B&You 200Go : Le meilleur forfait sans engagement du moment pour les ultra connectés

Les gourmands de data aux petits budgets vont pouvoir profiter de cette nouvelle promo B&You sans engagement. Ce forfait mobile englobe effectivement 200Go de données mobiles au prix agressif de 14.99€ par mois. Cette offre est l'une des meilleures du moment, ne perdez pas temps pour vous abonner. Cette série limitée est valable jusqu'au 2 février seulement.

Avec cette offre Very B&You, Bouygues Telecom met à disposition :

200 Go d’internet en 4G dont 15 Go utilisables en Europe et DOM

d’internet en 4G dont utilisables en Europe et DOM Appels & SMS illimités en France et depuis l'Europe et les DOM

en France et depuis l'Europe et les DOM MMS illimités en France métropolitaine et décomptés de l’enveloppe internet en Europe et DOM.

Besoin de moins de data ? Optez pour le forfait illimité 2Go

Bouygues Telecom propose une autre formule avec 2Go de data par mois à seulement 5.99€ par mois. Cet abonnement mobile pas cher en série limitée prend fin également le 2 févier 2021. Avec ce forfait B&You, vous avez droit aux appels, SMS et MMS illimités en France. Vous pourrez aussi utiliser les 2Go pour vos recherches internet depuis votre Smartphone.

Par ailleurs, si vous voyagez en Europe et DOM, cette offre vous accompagne, vous pourrez en effet appeler et échanger des SMS à volonté depuis ces destinations. Les MMS sont aussi autorisés depuis ces destinations et décomptés des 2Go par mois.