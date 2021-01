Soldes Smartphones : les iPhone d’Apple en promotion

Les bons plans sur les iPhone sont plutôt rares. Le constructeur Apple ne fait que peu de promotion sur ses smartphones. Mais pendant les soldes, vous pouvez trouver de nombreux iPhone pas chers. Voici les offres qu’il ne faut pas manquer sur l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 11 mais également l’iPhone SE.

Promo iPhone 12 à 779€

L’iPhone 12, sorti il y a quelques mois seulement, profite déjà des soldes pour être en promotion. Proposé à 909€ par Apple, vous pouvez l’acheter aujourd’hui à 779€ chez Rakuten. C’est chez ce marchand que vous trouverez l’iPhone 12 au meilleur prix aujourd’hui car il bénéficie de -14% de réduction, soit une remise immédiate de 130€. Ce petit bijou de technologie embarque une puce A14 Bionic la plus rapide et la plus puissante du marché actuellement. Elle est épaulé par 4 Go de RAM et d’un espace de stockage de 64 Go. A ce prix là, il serait dommage de passer à côté car cette offre ne va pas être disponible très longtemps.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique de l’iPhone 12.

Promo iPhone 12 mini : 130€ de remise immédiate

L’iPhone 12 mini est la déclinaison plus compacte du classique iPhone 12. Il n’en reste pas moins tout aussi performant et puissant. C’est donc le moment de profiter de 130€ de remise immédiate proposée par Rakuten. L’iphone 12 mini est en promotion au prix de 689€ au lieu de 819€. Ce n’est pas tous les jours que l’on peut bénéficier de -15% de réduction sur un iPhone. Ce smartphone reprend de nombreuses caractéristiques de son grand frère. Il est équipé du même SoC mais possède un écran plus petit de 5.4 pouces.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique de l’iPhone 12 mini.

L’iPhone 11 à moins de 600€ grâce au code promo 20euros

L’iPhone 11 à moins de 600€, c’est possible grâce à Cdiscount ! En effet, grâce au code promo "20euros" proposé par le marchand, vous pouvez acheter l’iPhone 11 à 590€ seulement ! Affiché sur le site actuellement à 610€, en utilisant le code promo vous économiserez 20 euros supplémentaires. Vous ne le trouverez pas moins cher ailleurs aujourd’hui. Même si une nouvelle version d’iPhone est disponible depuis quelques mois, l’iPhone 11 reste très performant et plus abordable. Il embarque la puce Bionic A13 épaulé par 4Go de RAM. Il possède un écran Retina de 6.1 pouces. Sa batterie de 3300 mAh est compatible avec la charge rapide.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique de l’iPhone 11.

iPhone SE à 459€ chez RED by SFR

Pour un iPhone à moins de 500€, vous pouvez vous tourner vers l’iPhone SE qui offre toujours un très bon rapport qualité prix. L’opérateur le propose sans forfait mobile à 459€ seulement. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité d’opter pour un paiement en 4 fois sans frais afin de garder la maitrise de votre budget tout en vous faisant plaisir. Ce smartphone d’Apple embarque la puce A13 Bionic tout comme l’iPhone 11. Il est doté d’un écran Retina HD de 4.7 pouces.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique de l’iPhone SE.