Nouvelles promotions sur les forfaits mobiles RED by SFR à saisir avant le 2 février !

Que vous ayez un petit budget ou que vous soyez un internaute ultra-connecté, vous aurez le choix parmi les deux nouvelles promotions proposées par RED by SFR ! Elles seront valables jusqu’au 2 février, 23h59. Découvrez ces offres mobiles sans engagement dans cet article.

L’essentiel à 5€/mois

Le forfait RED 1Go est en promotion et passe de 10€ à 5€ par mois ! À ce tarif, vous disposez de 1Go pour vous connecter aussi bien en France que depuis l’Union européenne et les DOM. Cette enveloppe data vous permettra de consulter vos mails, les sites d’actualité, etc. chaque mois. Soyez vigilant, 1Go ne vous conviendra pas si vous souhaitez regarder des vidéos ou jouer à des jeux vidéo sur votre mobile. Concernant vos communications (appels, SMS et MMS), vous bénéficierez de l’illimité que vous soyez en France, dans l’Union européenne ou dans les DOM.

Pour résumer, le forfait RED 1Go vous offre :

1Go d’Internet en France, depuis l’UE et les DOM

en France, depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités

Le plein de gigas à 15€/mois

RED by SFR vous propose de faire le plein de gigas à prix réduit ! La promotion sur son forfait RED 200Go vous permet 10€ d’économie chaque mois ! En effet, vous paierez la somme de 15€/mois au lieu de 25€. Ce forfait sans engagement vous offre chaque mois une belle enveloppe data de 200Go que vous pourrez utiliser en France et vous bénéficierez de 15Go supplémentaires pour rester connecter depuis l’étranger*. Vous pourrez également appeler, envoyer SMS et MMS en France, mais aussi depuis l’Union européenne et les DOM, comme bon vous semble.

Pour résumer, le forfait RED 200Go vous offre :

200Go d’Internet en France + 15Go depuis l’UE et les DOM

en France + 15Go depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités

*Union européenne et DOM