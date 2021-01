Forfaits mobiles 200Go en promo à maxi 15€/mois chez SFR, Bouygues Telecom et Cdiscount Mobile !

Si vous êtes à la recherche d’un forfait sans engagement avec le plein de data au prix maximum de 15€/mois, vous allez apprécier les promotions proposées par les opérateurs SFR, Bouygues Telecom et Cdiscount Mobile ! Nous vous les présentons dans cet article.

RED by SFR : forfait 200Go à prix réduit jusqu’au 2 février

Chez RED by SFR, le forfait 200Go est en promotion jusqu’au 2 février ! Vous paierez la somme de 15€/mois au lieu de 25€. Ce forfait sans engagement vous permet de bénéficier de 200Go d’Internet en France et de 15Go supplémentaires pour vous connecter à l’étranger (UE et DOM). Vous profiterez également de l’illimité pour l’ensemble de vos communications que vous soyez en France, dans l’Union européenne ou dans les DOM.

Ce qu’il faut retenir :

200Go d’Internet en France + 15Go depuis l’UE et les DOM

depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Bouygues Telecom : Série spéciale B&You 200Go à saisir avant le 2 février

Bouygues Telecom propose une série spéciale valable jusqu’au 2 février ! Celle-ci coûte la somme de 14.99€ chaque mois et offre 200Go d’Internet en France, dont 15Go que vous pourrez utiliser lors de vos séjours au sein de l’Europe et des DOM. Du côté de vos communications, vous pourrez appeler et envoyer SMS, MMS à votre guise en France, comme à l’étranger*.

Ce qu’il faut retenir :

200Go d’Internet en France, dont 15Go depuis l’Europe et les DOM

depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*Europe et DOM

Cdiscount Mobile et son offre limitée : 200Go à moins de 10€/mois

Vous avez jusqu’à demain, 23h59, pour profiter de l’offre limitée proposée par l’opérateur Cdiscount Mobile. Pour 200Go chaque mois, vous paierez la somme de 9.99€/mois pendant 1 an puis 24.99€/mois, soit 180€ d’économie ! À ce tarif, vous pourrez appeler, envoyer SMS et MMS sans compter aussi bien depuis la France que depuis l’étranger*.

Ce qu’il faut retenir :

200Go d’Internet en France, 5Go depuis l’étranger*

depuis l’étranger* Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE* et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*UE, DOM, Norvège, Islande, Liechtenstein