Le futur Xiaomi Redmi Note 10 4G se dévoile un peu avant une annonce officielle

Les secrets autour des smartphones ont bien du mal à être gardés. En effet, la moindre occasion est bonne pour percer à jour les différentes caractéristiques techniques des appareils attendus pour les prochaines semaines et aujourd’hui, c’est le Xiaomi Redmi Note 10 4G qui vient d’être aperçu sur les bancs de la certification FCC, avant une future commercialisation. En voici tous les détails.

Comme d’autres avant lui et un bon nombre après, le futur smartphone Xiaomi Redmi Note 10 4G doit passer par les organismes de certification avant une mise sur le marché. Ainsi, il a été vu non pas dans les couloirs de la Federal Communications Commission, la fameuse FCC américaine, mais bien dans la base de données portant le numéro de référence M2101K7AG. Au passage, heureusement que des personnes sont payées pour trouver des noms plus agréables à prononcer…quoique !

Un tour du monde des organismes de certification

Le futur Xiaomi Redmi Note 10 4G utiliserait déjà l’interface développée par le constructeur, MIUI12 basé sur Android 11, selon le document de la FCC. En outre, sachez qu’il a aussi été vu sur les sites Internet des autorités indonésiennes et russes ainsi qu’au Pakistan, toujours pour des histoires de certification ce qui nous fait dire que son lancement est pour les prochaines semaines. Un analyste a même avancé une présentation officielle courant février.

Quelles caractéristiques techniques sont attendues ?

D’ici là, nous pouvons donc envisager quelques caractéristiques techniques dont il disposerait comme un écran IPS de 6,53 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé sans plus de précision de la part de la source, mais qui sera certainement de 90 Hz. Notez qu’une version Pro pourrait aussi être de la fête et qu’elle serait tout à fait propice à l’installation d’une dalle 120 Hz. La version classique aurait une batterie de 5900 mAh, selon plusieurs rumeurs qui indiquent également croire savoir que l’appareil aurait 6 Go de mémoire vive et un capteur photo principal de 64 mégapixels. Bien entendu, toutes ces informations sont à prendre avec les pincettes de rigueur et devront être confirmées ou infirmées lors de la présentation officielle.