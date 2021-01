Le Motorola Edge S est maintenant officiel avec son Snapdragon 870 et la 5G pour la Chine

La marque Motorola a organisé un événement virtuel pour présenter officiellement son nouveau smartphone, le premier de l’année 2021. Baptisé Edge S, il inaugure le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 870 embarquant la 5G et profite d’une configuration photo triple capteurs. En voici tous les détails.

Le nouveau smartphone Motorola Edge S a été annoncé comme prévu et il s’agit du premier appareil à proposer la toute récente puce Qualcomm, Snapdragon 870. Celui-ci est pensé pour optimiser les performances des appareils mobiles pour les jeux, par exemple, afin de fournir suffisamment de puissance pour que la jouabilité soit excellente et afficher le plus grand nombre d’images à l’écran. Gravé en 7 nm, il intègre 8 cœurs dont la fréquence la plus élevée est 3,2 GHz. En outre, il dispose d’un module 5G afin de se connecter au réseau et de pouvoir naviguer à très haut débit en situation de mobilité.

Le Motorola Edge S est annoncé avec 6 ou 8 Go de mémoire vive ainsi qu’un espace de stockage qui varie aussi selon la configuration choisie. De manière classique, on a droit aux déclinaisons 128 ou 256 Go qui peuvent être étendues grâce à l’insertion d’une carte micro SD. Notez que la mémoire interne utilise le système UFS 3.1 ce qui lui permet d’afficher des vitesses d’écriture et de lecture de données bien supérieures à la moyenne des smartphones. Il y a une prise jack audio 3,5 mm. Il est compatible Wi-Fi 6.

Une dalle IPS mais 90 Hz

L’écran du Motorola Edge S mesure 6,7 pouces au format 21:9, comme les Xperia de Sony, sur une dalle IPS, pas aussi bonne que l’OLED mais profitant tout de même de bons angles de vision. Pour des défilements fluides, la fréquence de rafraîchissement est portée à 90 Hz et on peut compter sur une définition de 1080x2520 pixels avec la compatibilité HDR10 pour des scènes lumineuses. Le mobile est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh qui supporte la charge à 20 Watts mais pas plus. C’est dommage lorsqu’on sait que la concurrence asiatique propose 65 Watts voire bientôt le double permettant de recharger le mobile beaucoup plus rapidement que les autres.

Trois capteurs photo dont un 64 mégapixels

Enfin, la configuration photo utilise trois capteurs dont un module principal de 64 mégapixels f/1.7. Il est accompagné d’un capteur de 16 mégapixels pour les photos ultra grand-angle sur 121 degrés et un dernier objectif de 2 mégapixels permet d’optimiser les profondeurs de champ et donc les portraits. Un capteur ToF est également la partie. Il y a deux capteurs en façade de 16 et 8 mégapixels avec du grand angle. Notez aussi l’intégration de la technologie Audio Zoom qui permet d’optimiser la captation du son autour de l’appareil.

Le constructeur l’a rendu étanche aux éclaboussures. Disponible pour le moment uniquement en précommande, le Motorola Edge S sera livré à partir du 3 février en Chine. Il est proposé à des prix de 1999 CNY (250 € environ.) pour la version 6+128 Go, à 2399 CNY (soit 305 € environ) ou à 2799 CNY (soit 350 € environ) pour avoir le modèle de 8+256 Go