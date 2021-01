Soldes smartphones : les téléphones Samsung en promotion

Encore de bons plans à découvrir pendant les soldes d’hiver aujourd’hui, notamment sur les smartphones Samsung. Découvrons ensemble quelles sont les promotions intéressantes qu’il ne faut pas louper pour acheter un smartphone Samsung pas cher. Les Samsung Galaxy A31, A41, A51 et S20 FE sont en promotion.

Soldes : Samsung Galaxy A31 à 202.79€

Si vous avez un budget de 200€ pour choisir un nouveau téléphone, le Samsung Galaxy A31 sera un très bon choix. Actuellement en soldes chez Rue Du Commerce, il est proposé au prix de 202.79€ au lieu de 299€. Sorti en 2020, le Galaxy A31 est un smartphone d’entrée de gamme doté d’une batterie puissante de 5000 mAh et d’un quadruple capteur photo ainsi que d’un écran Super Amoled de 6.4 pouces. Côté processeur, il embarque un SoC Helio P65 couplé avec 4 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go.

Samsung Galaxy A41 en promotion à 219€

Pour quelques euros supplémentaires, vous pouvez acquérir le Samsung Galaxy A41 qui est également en soldes chez Rakuten. Il est affiché au prix de 219€ au lieu de 299€, soit une remise de -26%. Le Galaxy A41 est un smartphone accessible en termes de prix et encore plus lorsqu’il est en promotion. Il possède un écran Oled de 6.1 pouces et embarque un SoC Helio P65 épaulé par 4 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go. Il est équipé d’une batterie de 3500 mAh et de 3 appareils photos.

100€ de remise sur le Samsung Galaxy A51

Avec un budget d’un peu moins de 300€, vous trouverez le Samsung Galaxy A51 à petit prix chez Fnac. Ce smartphone Samsung est proposé actuellement à 279€ au lieu de 379€ soit une remise immédiate de 100€. Le Galaxy A51 possède un écran Super Amoled de 6.5 pouces. Il embarque un processeur Exynos 9611 épaulé par 4 Go de mémoire vive et de 128 Go d’espace de stockage. Avec une batterie de 4000 mAh et un quadruple appareil photo, il offre de belles performances.

Samsung Galaxy S20 FE en soldes à 544€

Avec un budget de plus de 500€, nous vous conseillons le Samsung Galaxy S20 FE qui est en promotion chez Rakuten aujourd’hui. Avec -17% de remise, il est affiché au prix de 544€ au lieu de 659€. Sorti en septembre 2020, le Galaxy S20 FE est doté d’un écran Amoled de 6.5 pouces. Il est équipé d’un SoC Snapdragon 865 ce qui lui confère puissance et performance. Il est embarque une batterie de 4500 mAh et un triple capteur photo.

