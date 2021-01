Le OnePlus 9 se montre sur une photo et dévoile ses caractéristiques techniques

Le prochain smartphone OnePlus devrait être officialisé en mars 2021 avec ses camarades OnePlus 9 Pro et OnePlus 9 SE. D’ici là, nous devons patienter avec la vision d’une photo de l’appareil qui révèle plusieurs caractéristiques de sa fiche technique. En voici tous les détails.

Selon plusieurs rumeurs persistantes, la prochaine gamme de smartphones OnePlus 9 devrait être officialisé courant mars 2021. Cela représente une avancée significative par rapport aux précédentes années mais l’absence d’un MWC de Barcelone peut aussi précipiter les choses et faire que les constructeurs ne suivent plus les mêmes calendriers qu’auparavant. Le classique OnePlus 9 devrait être présenté en même temps que deux autres déclinaisons, plus abordable, le OnePlus 9 SE et plus musclé, le OnePlus 9 Pro.

Une photo a pu être prise de ce qui pourrait bien être le OnePlus 9. Publiée sur les réseaux, elle montre clairement l’appareil en main ainsi que la page À propos du téléphone dans les paramètres. Celle-ci indique de nombreuses caractéristiques techniques. Ainsi, nous pouvons voir que la puce serait une Qualcomm Snapdragon 870 récemment présentée par le fondeur américain. Elle serait associée à 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage interne.

L’écran serait un modèle AMOLED de 6,54 pouces ou 6,34 pouces 120 Hz. La partie photo serait confiée à trois capteurs de 48, 48 et 8 mégapixels, presque comme l’actuel OnePlus 8 Pro avec ses 2 modules de 48 mégapixels, son 8 mégapixels et le petit dernier de 5 mégapixels. On évoque également une batterie d’une capacité de 4500 mAh (contre 4300 mAh pour le OnePlus 8) avec une capacité à pouvoir encaisser la charge très rapide 65 Watts, là où le OnePlus 8 supporte 30 Watts. Enfin, il pourrait supporter la charge par induction, donc sans fil mais pas la charge inversée qui sera très certainement réservée au modèle Pro.

Les annonces pour les OnePlus 9 sont attendues pour le mois de mars 2021.