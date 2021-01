Sony lance l’Xperia Pro avec une prise micro HDMI à 2500 dollars

La marque Sony est particulièrement réputée pour la qualité de ses appareils dans le domaine de la photo et de la vidéo. Malgré des smartphones intéressants dans ces secteurs, le constructeur n’a jamais vraiment réussi à séduire un public large. Aussi, il va se concentrer sur une niche, celle des vidéastes professionnels avec le modèle Xperia Pro doté d’une prise micro HDMI capable de se transformer en un véritable moniteur externe.

L’avenir du smartphone est-il dans le multi-usage ? Peut-être si on en croit l’orientation certes pour un seul modèle, mais résolument originale choisie par la firme nipponne pour son dernier téléphone portable Xperia Pro. En effet, évoqué pendant un temps, le constructeur a finalement mis sur le marché pour le moment uniquement aux États-Unis, son mobile très haut de gamme. En fait, il s’agit d’une déclinaison du modèle Xperia 1 II avec, en plus, une entrée micro HDMI. L’idée avec cette connectique est de pouvoir se servir du mobile comme d’un moniteur pour les vidéastes afin d’avoir un retour sur les scènes qu’ils tournent. Cela peut aussi être utile aux photographes puisque l’appareil est aussi compatible. En outre, Sony l’a aussi doté d’une fonction pour télécharger ou réaliser une vidéo en direct.

Une fiche technique quasi-équivalente au Xperia 1 II

Techniquement, le Sony Xperia Pro est une copie presque parfaite du Xperia 1 II. Ainsi, il intègre un écran 6,5 pouces OLED HDR de 1644x3840 pixels, un Soc Snapdragon 865 (et non pas Snapdragon 888) associé à 12 Go de mémoire vive (8 Go pour l’Xperia 1 II) et un espace de stockage extensibles de 512 Go. Il est compatible 5G.

La batterie a une capacité de 4000 mAh mais sans possibilité de charge sans fil, contrairement au Xperia 1 II. Côté photo, il embarque les mêmes objectifs, soit un capteur principal de 12 mégapixels OIS f/1.7 grand-angle, un second 12 mégapixels ultra grand-angle et un autre de 12 mégapixels téléobjectif ainsi qu’un capteur de profondeur iTOF de 0,3 mégapixel. Il est certifié IP68 le rendant résistant à l’immersion et à la poussière.

Le nouveau smartphone Sony Xperia Pro est uniquement disponible aux États-Unis pour le moment à un prix de 2500 dollars, soit 1500 dollars de plus que le Xperia 1 II. Le constructeur n’a pas communiqué sur une éventuelle mise sur le marché européen.