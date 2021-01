Soldes smartphones : les téléphones Xiaomi en promotion

La marque chinoise Xiaomi est devenue incontournable sur le marché de la téléphonie. On ne peut plus passer à côté des smartphones Xiaomi. Alors, pendant les soldes, c’est le moment de dénicher des bons plans pour acheter un smartphone Xiaomi vraiment pas cher ! Découvrez les promotions incontournables sur le Xiaomi Redmi Note 8 Pro, le Xiaomi Redmi Note 9, le Xiaomi Mi 10T ou encore le Xiaomi Mi 10 Pro.

Soldes : -45€ de remise sur le Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Pendant les soldes, c’est le moment de profiter d’une belle promotion sur le Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Ce smartphone offrant un bon rapport qualité prix vous permet d’acquérir un bon téléphone à moins de 200€. C’est sur le site de Fnac que vous le trouverez au meilleur prix car il est affiché actuellement à 174.99€ au lieu de 219.99€ soit une remise immédiate de 45€. Le Redmi Note 8 Pro possède un écran Full HD+ de 6.3 pouces. Il embarque une puce Helio G90T épaulé par 6 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go.

Pour en savoir plus, consultez la fiche du Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Bon plan : Xiaomi Redmi Note 9 à 164.99€

Le Xiaomi Redmi 9 bénéficie lui aussi des soldes pour être proposé à petit prix chez Cdiscount. Le marchand le présente actuellement à 164.99€ au lieu de 301.48€, soit une remise immédiate de 136€. Si besoin le paiement en 4 fois sans frais est disponible cela peut vous permettre de maitriser votre budget pour les prochains mois. Disponible depuis l’été 2020, le Redmi Note 9 est équipé d’un écran Full HD+ de 6.53 pouces, d’une batterie de 5 020 mAh et d’un quadruple appareil photo. Côté processeur, il embarque une puce Helio G80 épaulé par 4 Go de RAM et d’un espace de stockage de 64 Go.

Pour en savoir plus, consultez la fiche du Xiaomi Redmi Note 9.

Xiaomi Mi 10T à moins de 400€

Si vous êtes à la recherche du meilleur téléphone à moins de 400€, sachez que vous pouvez vous tourner vers le Xiaomi Mi 10T qui est actuellement en soldes chez Rakuten. En promotion à -20%, le Xiaomi Mi 10T est proposé à 396.57€ au lieu de 499€. Ce smartphone haut de gamme est performant et offre une navigation fluide. Il est doté d’un écran de 6.67 pouces, d’une batterie de 4 780 mAh et d’un quadruple capteur photo. Il est équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 865 et est épaulé par 8 Go de RAM en LPDDR5 et 128 Go de stockage.

Pour en savoir plus, consultez la fiche du Xiaomi Mi 10T.

200€ de remise immédiate sur le Xiaomi Mi 10 Pro

Avec un budget légèrement inférieur à 600€, vous trouverez le Xiaomi Mi 10 Pro en soldes chez l’opérateur RED by SFR. Il est possible de l’acquérir seul, sans forfait mobile, pour un prix de 579€ au lieu de 779€ grâce à une remise immédiate de 200€. Plus performant que le Xiaomi 10 classique, le Mi 10 Pro embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 865 épaulé par 12 Go de RAM, un appareil photo de 108 Mpx ainsi qu’une batterie de 4500 mAh.

Pour en savoir plus, consultez la fiche du Xiaomi Mi 10 Pro.