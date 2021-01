Dernier jour pour profiter des bonus offerts par Samsung pour les précommandes des smartphones Galaxy S21

La nouvelle gamme de smartphones Samsung Galaxy S21 est disponible en précommande. Aujourd’hui, c’est le dernier jour pour profiter de l’offre Samsung qui permet de bénéficier d’écouteurs Galaxy Buds Live, d’un Galaxy SmartTag et d’un étui gratuits pour toute précommande d’un Galaxy S21.

Pour vous faire profiter au mieux de votre smartphone Galaxy S21 dernier cri, le constructeur sud-coréen a mis en place une opération promotionnelle concernant les précommandes des appareils. En effet, qu’il s’agisse d’un Galaxy S21, d’un Galaxy S21 Plus ou d’un Galaxy S21 Ultra, Samsung vous offre une paire d’écouteurs Galaxy Buds Live, un Galaxy SmartTag et un étui Smart View avec un stylet S Pen. Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre sur le site du fabricant et de sélectionner l’appareil convoité.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S21 5G est équipé d’un écran de 6,2 pouces avec une dalle Dynamic AMOLED 2X compatible HDR10+ ayant une fréquence de 120 Hz et une définition de 1080x2400 pixels. L’appareil est animé par une puce Samsung Exynos 2100 avec 8 Go de mémoire vive et deux configurations embarquant soit 128 Go, soit 256 Go sur la norme UFFS 3.1. Comme attendu, la partie photo est confiée à un triple capteur dont un module principal de 12 mégapixels f/1.8 dual pixel, un autre de 64 mégapixels avec téléobjectif zoom optique 1,1x et hydride 3x ainsi qu’un dernier capteur de 12 mégapixels pour le grand-angle sur 120 degrés. À l’avant, il y a une caméra avec un capteur de 10 mégapixels compatible HDR. Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S21 est 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0 et profite d’un circuit audio compatible 32bit/384 kHz développé par AKG qui appartient à Samsung. La batterie du Galaxy S21 a une capacité de 4000 mAh avec une charge « rapide » 25 Watts, une possibilité de charge sans fil à 15 watts et de charge inversée à 4,5 Watts. Attention, à l’image d’Apple, le mobile est livré sans chargeur et sans écouteurs, sauf pour la France où ce dernier accessoire est obligatoire. Le smartphone est certifié IP68 pour résister à l’immersion totale sous l’eau. Il mesure 151,7x71,2x7,9 mm pour un poids de 169 grammes.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S21 est décliné en gris, blanc, violet ou rose. Il est disponible en précommande avec une paire d’écouteurs Galaxy Buds Live et un Galaxy SmartTag offerts pour un prix de 859 € ou 909 € pour la version 8+256 Go.

Samsung Galaxy S21 Plus, un peu plus grand et beaucoup de points communs avec le S21

Pour sa part, le Samsung Galaxy S21 Plus est un peu plus grand puisqu’il profite d’un écran de 6,7 pouces toujours Dynamic AMOLED 2X 120 Hz, compatible HDR10+ avec la même luminosité que le Galaxy S21. Il mesure 161,5x75,6x7,8 mm pour un poids de 200 grammes. Il est également certifié IP68. Son Soc, sa mémoire vive et sa capacité de stockage interne. C’est la même chose pour la partie photo qui est intégralement reprise sur le Galaxy S21 Plus. Il est tout aussi connecté. Sa batterie est toutefois plus importante avec 800 mAh de plus que le S21 pour des capacités de charge identiques.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S21 Plus est décliné en noir, argent, violet et doré ou rouge (seulement sur le site Samsung pour les deux derniers coloris). Il est proposé en précommande avec une paire d’écouteurs Galaxy Buds Live, un SmartTag et un chargeur sans fil offerts pour un prix de 1059 € pour 8+128 Go ou 1109 € pour 8+256 Go.

Samsung Galaxy S21 Ultra, pour aller plus loin, plus haut

Enfin, le smartphone le plus ultime de cette série, le Galaxy S21 Ultra 5G est doté d’un écran incurvé de 6,8 pouces encore sur une dalle Dynamic AMOLED 2X compatible HDR10+, 120 Hz et offrant une définition de 1440x3200 pixels au format 20:9 soit une densité impressionnante de 515 dpi. L’écran supporte le S Pen pour prendre des notes ou dessiner. Il est aussi animé par la puce Samsung Exynos 2100 mais associée, cette fois à 12 ou 16 Go de mémoire vive avec 128, 256 ou 512 Go selon la version choisie. Comme les autres, il est certifié IP68. La partie photo est plus avancée que sur les autres modèles de la série S21. En effet, le Galaxy S21 Ultra bénéficie de la troisième génération du capteur 108 mégapixels développé par le constructeur. Il ouvre à f/1.8 et il est associé à un capteur de 10 mégapixels avec téléobjectif zoom optique jusqu’à 10x, à un capteur de 10 mégapixels aussi avec un zoom optique 3x, cette fois et un dernier capteur de 12 mégapixels est là pour les prises de vue larges et profite d’une stabilisation pour la vidéo. À l’avant, un capteur de 40 mégapixels est installé. Il est tout aussi connecté que les S21 et S21 Plus. En outre, on peut compter sur une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec charge sans fil et inversée. Le mobile mesure 165,1x75,6x8,9 mm pour un poids de 227 grammes.

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra 5G est décliné en noir ou argent. Il est aussi proposé en gris foncé, bleu foncé ou marron en exclusivité sur le site du constructeur. Il est disponible en précommande avec une paire d’écouteurs Galaxy Buds Pro, un Galaxy SmartTag et un étui Smart View avec S Pen offerts pour un prix de 1259 € en version 12+128 Go. Comptez sur un prix de 1309 € pour la version 12+256 Go ou 1439 € pour avoir 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage, avec les mêmes accessoires offerts pour toute précommande.