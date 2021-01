Nouvelles promos chez les MVNO : forfaits mobiles de 30Go à 100Go à partir de 2.99€/mois !

Il y en a pour toutes les envies et tous les budgets ! Les opérateurs Auchan Telecom, Cdiscount Mobile et NRJ Mobile proposent à l’occasion des soldes de belles promotions sur leurs forfaits mobiles sans engagement. Elles sont à saisir avant le 2 février, 23h59 ! Découvrez-les dans cet article.

Auchan Telecom et ses forfaits 40Go et 100Go à moins de 10€/mois

L’opérateur Auchan Telecom met avant depuis aujourd’hui deux promotions exceptionnelles ! Vous bénéficierez d’une réduction de près de la moitié du tarif de base les 12 premiers mois de votre abonnement ! Ainsi, vous paierez 6.99€/mois au lieu de 13.99€ pendant 1 an pour le forfait 40Go. Le forfait mobile 100Go, quant à lui, vous coûtera la somme de 9.99€/mois au lieu de 19.99€.

Dans le détail :

Forfait 40Go : 6.99€/mois pendant 1 an puis 13.99€ / 3Go inclus utilisables depuis l’UE et les DOM

pendant 1 an puis 13.99€ / 3Go inclus utilisables depuis l’UE et les DOM Forfait 100Go : 9.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€ / 5Go inclus utilisables depuis l’UE et les DOM

pendant 1 an puis 19.99€ / 5Go inclus utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France, l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Cdiscount Mobile et ses offres limitées 60Go et 80Go à moins de 8€/mois

Cdiscount Mobile vous invite à profiter de ses promotions sur ses forfaits 60Go et 80Go ! En plus des enveloppes data intéressantes, vous pouvez réaliser de belles économies – entre 4 et 5 mois de forfait au tarif de base ! Voici le détail de ces deux offres mobiles à petit prix :

Forfait 60Go : 7.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€ / 5Go utilisables depuis l’Europe* et les DOM

puis 14.99€ / 5Go utilisables depuis l’Europe* et les DOM Forfait 80Go : 4.99€/mois pendant 6 mois puis 16.99€ / 8Go utilisables depuis l’Europe* et les DOM

puis 16.99€ / 8Go utilisables depuis l’Europe* et les DOM Depuis la France, l’Europe* et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*UE + Norvège, Islande, Liechtenstein

NRJ Mobile et son forfait Woot 30Go à prix mini

L’opérateur NRJ Mobile vous fait économiser 60€ grâce à sa promotion du jour ! Ainsi, vous paierez la somme de 2.99€/mois les 6 premiers mois de votre abonnement puis 12.99€. Le forfait Woot vous offre les garanties suivantes :