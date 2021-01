Smartphones 5G : Oppo Find X2 Lite contre Google Pixel 5, lequel est le meilleur ?

Alors que les réseaux 5G commencent à être déployés en France et un peu partout dans le monde, il est peut-être temps de s’équiper d’un mobile capable de vous faire profiter de son très haut débit. Le Google Pixel 5 et le Oppo Find X2 Lite sont des appareils performants et compatibles 5G. Voici quelques éléments pour vous aider à choisir entre les deux.

Pour le côté esthétique, les goûts et les couleurs ne discutent pas normalement, mais là, il faut tout de même reconnaitre que le Pixel 5 est très sobre, mat uniquement disponible en noir alors que le Oppo Find X2 Lite est plus raffiné avec des lignes plus travaillées. Ils sont tous les deux très fins, seulement 8 mm sans toutefois battre les champions dans le domaine de la finesse que sont les iPhone 12 et leur 7,4 mm de profil ce qui en fait les mobiles 5G les moins épais du marché. Le Find X2 Lite est décliné en noir ou en « blanc perle ».

Un Soc commun mais c’est bien tout

Les deux mobiles utilisent la même puce Qualcomm Snapdragon 765G avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Celle-ci n’est pas extensible ni chez Google ni chez Oppo. Dommage. L’écran du Find X2 Lite mesure 6,4 pouces AMOLED avec une définition de 1080x2400 pixels contre 6 pouces 1080x2340 pixels. Alors que la fréquence de la dalle du Oppo est de 60 Hz, elle est de 90 Hz sur le mobile américain le rendant plus agréable à faire défiler les pages. Les deux sont donc compatibles 5G et Wi-Fi ac. Ils supportent également la technologie NFC pour le paiement sans contact et proposent un lecteur d’empreinte digitale. Celui du Pixel 5 est positionné à l’arrière de l’appareil alors qu’il est sous l’écran pour le Find X2 Lite.

2 capteurs contre 4 mais un traitement photo différent

Pour la partie photo, sobre, le Pixel 5 propose deux capteurs de 12 et 16 mégapixels dont l’un permet de faire des images ultra grand-angle. De son côté, le Oppo Find X2 Lite s’appuie sur une configuration quadruple capteur avec un module principal de 48 mégapixels vu et revu ayant largement fait ses preuves. Il est accompagné d’un autre capteur de 8 mégapixels pour les photos en grand-angle. Enfin, notez la présence de deux capteurs de 2 mégapixels chacun pour optimiser les portraits et faire des photos macro. Pour se prendre en selfie, le Find X2 Lite embarque un objectif avec 32 mégapixels alors qu’un capteur de 8 mégapixels suffit au Pixel 5.

La batterie des deux mobiles est équivalente, mais le Oppo peut la recharger un peu plus vite que son concurrent du jour.