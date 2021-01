Moins de 5€ pour ce forfait mobile écologique et économique sur Orange ou SFR

Si vous n’avez besoin que d’un petit volume de data internet pour vous connecter chaque mois depuis votre mobile, ne faites plus de gaspillage ! Optez pour un forfait mobile dont le prix s’adapte à votre consommation mensuelle, et qui est en plus 100 % écolo. C’est ce que vous propose le MVNO Prixtel à travers son forfait Le petit qui est actuellement en promo.

Juste ce qu’il faut, au prix qu’il faut

Fidèle à sa politique commerciale, Prixtel revient cette année avec une nouvelle gamme de forfaits mobiles aux tarifs flexibles. En souscrivant à l’un d’entre eux, vous serez donc facturé chaque mois, en fonction de votre consommation de data pour la période concernée. Pour le forfait d’entrée de la gamme, Le petit, les paliers de facturation sont les suivants :

De 0 à 3 Go : 4,99 €/mois les 12 premiers mois, puis 9,99 €/mois ;

De 3 Go à 5 Go : 7,99 €/mois les 12 premiers mois, puis 12,99 €/mois ;

De 5 Go à 10 Go : 9,99 €/mois les 12 premiers mois, puis 17,99 €/mois.

En souscrivant avant le 2 février 2021 à 23h59, vous pouvez ainsi profiter d’une remise de 5€/mois sur le montant de toutes vos factures pendant la première année. Précisons que cette offre est sans engagement et que vous pouvez donc résilier sans frais à tout moment.

Choisissez entre la 4G/4G+ d’Orange ou SFR

Lors de votre souscription au forfait mobile Le petit de Prixtel, la possibilité vous est offerte de choisir entre les réseaux 4G/4G+ d’Orange ou SFR afin de profiter d’une bonne couverture réseau et d’un débit optimal, en fonction de votre zone géographique.

Gardez le contact avec vos proches en France et en Europe

En France métropolitaine, ce forfait inclut aussi l’illimité pour vos appels, SMS et MMS vers les numéros fixes et mobiles de tous les réseaux (hors numéros courts et spéciaux, nombre de correspondants différents limité à 200 par mois), avec le transfert d’appel vers la messagerie en cas d’absence. Si vous voyagez dans les DOM ou dans les autres pays de l’UE, vous disposez de 10 Go de data par mois utilisables dans ces zones. De plus, vos appels, SMS et MMS vers ces zones et vers la France métropolitaine sont pris en compte en illimité.

Deux autres forfaits 100 % écolo

L’autre bonne nouvelle, c’est que le forfait Le petit de Prixtel est totalement « neutre en Co2 ». Tout comme les deux autres nouveaux forfaits de ce MVNO (Le grand et Le géant), il est en effet eco-friendly. Y souscrire, c’est donc faire un geste pour la planète.

Sur le même principe que le forfait Le petit, le forfait Le grand propose les paliers de facturation suivants :

Moins de 20Go : 9.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€

pendant 1 an puis 14.99€ Entre 20Go et 40Go : 12.99€/mois pendant 1 an puis 17.99€

pendant 1 an puis 17.99€ Entre 40Go et 60Go : 14.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€

Enfin, si vous voulez encore plus data, le forfait Le géant permet de profiter jusqu'à 200Go par mois. Avec cette offre valable sur le réseau 4G/5G, vous ne payez que ce que vous consommez sur la base des trois paliers suivants :