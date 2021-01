Soldes smartphones : les téléphones Huawei en promotion

Pour cette deuxième démarque des soldes d’hiver, découvrez de nouvelles promotions sur les smartphones Huawei. C’est le bon moment pour acheter un smartphone Huawei pas cher. Voici 4 offres qu’il ne faut pas rater sur le Huawei P40 Lite E, le P30 Lite XL, le Huawei P40 Pro et le Mate40 Pro. Découvrez où les trouver au meilleur prix.

Soldes : Huawei P40 Lite E à 159€

Le Huawei P40 Lite E est un très bon smartphone d’entrée de gamme et reste très abordable en termes de prix. Il l’est encore plus en ce moment chez Rue Du Commerce car il est en promotion au prix de 159€ au lieu de 199€. Avec 20% de remise et la livraison à domicile offerte, c’est le moment de craquer pour ce téléphone doté d’un écran de 6.39 pouces, de 4 Go de RAM et d’un espace de stockage de 64 Go.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Huawei P40 Lite E.

-39% de remise sur le Huawei P30 Lite XL

Pour un budget de moins de 250€, le Huawei P30 Lite XL répondra à vos attentes. Proposé actuellement à 240€ au lieu de 329€ par Rakuten, ce modèle bénéficie de -27% de remise. Il est doté d’un écran de 6.1 pouces affichant en full HD+, de trois capteurs photos et d’une batterie de 3 340 mAh. Côté processeur, il est animé par une puce Kirin 710, d’une mémoire vive de 6 Go et d’un espace de stockage de 256 Go.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Huawei P30 Lite XL.

Bon plan : Huawei P40 Pro à 623€

Officialisé en mars 2020, le Huawei P40 Pro est un smartphone haut de gamme de la marque Huawei. Actuellement en soldes chez Rakuten, le P40 Pro est affiché au prix de 623€ au lieu de 1099€ soit une remise de -43%. Ce téléphone est équipé d’un écran Amoled Full HD+ de 6.58 pouces, d’un triple capteur photo et d’une batterie de 4 200 mAh. C’est un processeur Kirin 990 compatible 5G qui l’anime, épaulé par 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 Go.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Huawei P40 Pro.

Huawei Mate 40 Pro à 1099€

Pour ceux qui sont à la recherche d’un smartphone très haut de gamme, le Huawei Mate 40 Pro sera un très bon choix. C’est l’opérateur RED by SFR qui le propose au meilleur prix aujourd’hui. Il est en effet proposé à 1099€. L’opérateur propose le paiement en 4 fois sans frais, c'est-à-dire 4 mensualités de 274.75€. Le Mate 40 Pro possède un écran immersif et intelligent de 6.76 pouces, 4 capteurs photo et une batterie de 4 400 mAh. Il est animé par un SoC Kirin 900, l’un des plus puissants du marché. Il possède 8 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 256 Go.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Huawei Mate 40 Pro.