Samsung Galaxy A52 5G et Galaxy A72 5G : Fuite de rendus officiels ?

Les futurs smartphones Samsung Galaxy A52 5G et Galaxy A72 5G devraient être officiellement annoncés d’ici quelques semaines. Des rendus qui semblent officiels ont été publiés sur le site voice.com confirmant les précédentes rumeurs à leur sujet. En voici tous les détails.



En 2021, Samsung va renouvelle sa gamme de mobiles de milieu de marché avec l’arrivée prochaine des successeurs des Galaxy A51 5G et Galaxy A71 5G qui seront logiquement les modèles Galaxy A52 5G et Galaxy A72 5G. Avant leur annonce officielle attendue au maximum à la fin du premier trimestre 2021, le site voice.com a pu publier des visuels présentant les mobiles dans un rendu particulièrement bien détaillé faisant clairement penser à des images officielles.

Un Galaxy A52 5G qui ressemble beaucoup à son prédécesseur

On peut voir ce qui pourrait bien être le futur Samsung Galaxy S52 5G, de face, de dos mais aussi de profil. Il présente de nombreuses similitudes avec l’actuel Galaxy A51 5G notamment pour sa façade puisque son écran est aussi percé en haut au milieu pour laisser la place à un capteur photo frontal. À l’arrière, par contre, il perd son côté bicolore pour un revêtement unique et uni. Les capteurs photo sont positionnés dans le coin supérieur à gauche.

Rappelons qu’une puce Qualcomm Snapdragon 750G compatible 5G avec 6 Go de RAM sont attendus. Il devrait profiter d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces, comme l’actuel Galaxy A51 5G.

Un Galaxy A72 5G aussi très proche du Galaxy A52 5G.

Pour le Galaxy A72 5G dont nous avions déjà aperçu de potentiels visuels, le constructeur ne révolutionne pas le marché en termes de design puisque l’appareil est très similaire au Galaxy A52 5G. Les formes sont quasiment identiques et le capteur frontal est encore installé en haut au milieu derrière un poinçon. Son écran serait plus grand que son petit frère, soit 6,7 pouces, toujours avec une dalle Super AMOLED. Comme le Galaxy A52 5G, son annonce officielle est attendue d’ici la fin du premier trimestre 2021.