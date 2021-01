iPhone SE Plus, des caractéristiques et un visuel du futur smartphone abordable d’Apple ?

Les rumeurs se font de plus en plus persistantes en ce qui concerne la sortie cette année d’un iPhone SE 2. Il serait appelé iPhone SE Plus, selon certains prédicateurs. L’un d’entre eux a même publié sur les réseaux sociaux ce qui pourrait bien être les grandes lignes de sa fiche technique ainsi qu’une image. En voici tous les détails.