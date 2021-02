Sélection des 5 meilleurs forfaits illimités du moment à maximum 6€ par mois

À la recherche d’un forfait mobile à petit prix ? Vous allez apprécier notre sélection des 5 meilleures offres mobiles en promotion jusqu’au 2 février, 23h59, à maximum 6€/mois ! Découvrez-les dans cet article

NRJ Mobile et son forfait Woot 30Go à 2.99€

NRJ Mobile propose une réduction de 10€ chaque mois pendant 6 mois sur son forfait Woot 30Go. Ainsi, vous paierez sur cette période la modique somme de 2.99€/mois puis 12.99€. À ce tarif, vous bénéficierez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications, mais aussi d’une enveloppe data de 10Go lors de vos séjours à l’étranger* !

Dans le détail, le forfait Woot vous offre :

30Go en France, dont 10Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France, l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Prixtel et son forfait Le petit à partir de 4.99€

Prixtel propose son forfait Le petit avec 5€ de réduction par mois sur tous les paliers data ! Le petit vous offre 10Go d’Internet pour vos séjours dans l’UE et les DOM ainsi que l’illimité pour vos appels, SMS/MMS passés et envoyés depuis la France et ces destinations.

Dans le détail, le forfait Le petit, palier jusqu’à 3Go, c’est :

4,99€/mois pendant 1 an puis 9.99€

puis 9.99€ Jusqu’à 3Go en France, 10Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France, l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

RED by SFR et son forfait RED 1Go à moitié prix

RED by SFR vous permet grâce à sa promotion de payer 5€/mois son forfait RED 1Go au lieu de 10€ ! Vous profiterez de l’essentiel avec ce forfait, à savoir 1Go d’Internet que vous pouvez utiliser en France et à l’étranger (UE et DOM) ainsi que les appels, SMS et MMS en illimité.

Dans le détail, le forfait RED vous offre :

1Go en France et depuis l’UE et les DOM

en France et depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte) , SMS et MMS illimités

, SMS et MMS illimités Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Bouygues Telecom et son forfait B&You 2Go à 5.99€

Chez Bouygues Telecom, le prix mensuel du forfait B&You 2Go est de 5.99€. Il vous permettra de communiquer sans compter et de profiter de 2Go d’Internet aussi bien en France qu’à l’étranger*.

Dans le détail, le forfait B&You vous offre :

2Go en France et depuis l’Europe et les DOM

en France et depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM , MMS illimités

, MMS illimités Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*Europe et DOM

Cdiscount Mobile et son offre limitée 80Go à moins de 5€

Cdiscount Mobile fait une réduction de 12€/mois sur le tarif de base du forfait 80Go ! Vous paierez ainsi 4.99€ les 6 premiers mois d’abonnement puis 16.99€/mois. Cette série limitée vous propose notamment 8Go pour rester connecté même lorsque vous êtes en Europe. Sachez également que la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein s’invitent à la liste des pays inclus dans votre contrat.

Dans le détail, la série limitée Cdiscount Mobile vous offre :

80Go en France, 8Go utilisables depuis l’étranger*

utilisables depuis l’étranger* Depuis la France, l’Europe* et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*UE, Norvège, Islande, Liechtenstein