Le Nokia 1.4 sera bientôt disponible sur le marché à prix tout mini

La marque Nokia comptera prochainement un nouveau modèle parmi les siens avec le Nokia 1.4, une version entrée de gamme pour un téléphone portable qui se veut particulièrement abordable. Il pourrait être proposé à seulement 114 dollars. En voici tous les détails.

Ce n’est peut-être pas le prochain smartphone de l’Agent 007 mais cela ne veut pas dire qu’il ne mérite pas un peu d’attention. En effet, alors que certains modèles sont proposés à des prix exorbitants, on peut s’en offrir d’autres pour une valeur bien moindre tout en profitant d’un appareil malgré tout efficace. Alors oui, il ne sera pas aussi rapide et ne prendra pas des photos aussi belles qu’un reflex mais au moins, il peut faire le job et il peut aussi rester du budget pour se faire plaisir autrement. Ne serait-ce qu’avec des accessoires. Toujours est-il que Nokia se prépare à lancer officiellement le Nokia 1.4 et qu’il pourrait être extrêmement abordable car s’afficherait à seulement 114 dollars.

Un digne successeur pour le Nokia 1.3

Le Nokia 1.4 succède logiquement au Nokia 1.3 de l’an passé. Il viendra compléter l’offre en .4 avec les Nokia 5.4, Nokia 3.4 et Nokia 2.4 qui sont déjà disponibles en boutique. Il serait équipé d’un écran LCD HD+ d’une diagonale de 6,51 pouces et animé par une puce Qualcomm Snapdragon 215 quad-core cadencé à 1,3 GHz associé à 1 Go de RAM. On pourra compter sur une capacité de 16 Go qu’il faudra rapidement étendre avec une carte micro SD ou de prendre le réflexe de faire ses sauvegardes sur le cloud. Le mobile utilisera Android Go, une version allégée d’Android 10 pour les appareils de faible puissance. Il serait compatible 4G et son utilisation serait protégée par un lecteur d’empreinte digitale sur le côté, au niveau du bouton d’alimentation.

Le minimum de connectivité et de capteurs photo

Le Nokia 1.4 serait équipé d’une batterie d’une capacité de 4000 mAh. On pourrait la recharger en utilisant le port micro SD. Il y aurait un connecteur audio jack 3,5 mm pour brancher un casque audio et on pourrait compter sur une compatibilité Bluetooth 4.2, du Wi-Fi monobande et de la 4G pour les réseaux de télécommunication. Pour la partie photo, l’appareil embarquerait un capteur principal de 8 mégapixels qui serait accompagné d’un autre capteur de 2 mégapixels. Un flash LED serait présent pour éclairer la scène en cas de trop faible luminosité. L’annonce officielle pour l’arrivée sur le marché, ainsi que la confirmation de ces rumeurs sont attendues pour le mois de mars 2021.