La série Xiaomi Mi 11 sera officiellement présentée le 8 février 2021, à quoi faut-il s’attendre ?

Après une présentation officielle en Chine en décembre dernier, le constructeur Xiaomi s’apprête à prendre la parole afin de donner les détails concernant la commercialisation du smartphone Mi 11 et de ses déclinaisons pour le marché français. Cela aurait lieu le lundi 8 février 2021 à 13h.

C’est le 29 décembre 2020 que le constructeur chinois Xiaomi a officiellement levé le voile sur le Mi 11, l’un de ces modèles les plus haut de gamme. Celui-ci devrait être rapidement rejoint par le Mi 11 Pro et peut-être aussi par le Mi 11 Lite, le fabricant ayant besoin de renouveler ses séries en proposant des avancées technologiques significatives. L’une des plus remarquables d’entre elles, c’est l’intégration de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 888 annoncée début décembre 2020 par le fondeur américain.

Le plein de RAM mais aussi pour la batterie avec charge très rapide, sans fil et inversée

Le Soc installé sur le Xiaomi Mi 11 sera associé à 8 ou 12 Go de mémoire vive et accompagné de 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Cela permet au fabricant de proposer différentes configurations à des prix distincts pour toucher un public aussi large que possible. En effet, celui-ci pourrait ne pas avoir le budget pour se payer le modèle le plus musclé mais pourrait malgré tout profiter d’autres fonctionnalités inhérentes à l’appareil comme par exemple, la possibilité de recharger sa batterie (4600 mAh) très rapidement, à 55 Watts ou la charge sans fil à 50 Watts. Une caractéristique qui en ferait l’un des mobiles à pouvoir se recharger sans fil le plus rapidement du marché. La charge inversée est aussi prévue.

Pour l’écran, on voit un peu plus grand et plus incurvé

L’écran du smartphone Xiaomi Mi 11 s’appuie sur une dalle AMOLED 120 HZ de 6,81 pouces soit 0,14 pouce de plus que l’actuel Mi 10. Il affiche une définition 2K avec une luminosité maximale de 1500 nits, selon le constructeur. Il sera incurvé sur les 4 côtés, comme le haut de gamme Huawei P40 Pro, le seul actuellement à proposer ce type d’inclinaison pour la dalle d’affichage. Certifié Hi-Res, il embarque des haut-parleurs Harman Kardon (Samsung) avec un son stéréo, comme le Mi 10 et ses déclinaisons. Pour la photo, il dispose d’un capteur de 108 mégapixels associé à un capteur de 13 mégapixels pour les images grand-angle, un autre de 5 mégapixels pour les photos macro alors qu’un objectif de 20 mégapixels permettra de se prendre en selfie.

L’actuel Xiaomi Mi 10 dispose d’une configuration 108+13+2+2 mégapixels et 20 mégapixels à l’avant. L’appareil mesure 164,3x74,6x8,06 mm pour un poids de 196 grammes. Officiellement non certifié IP68, il n’est pas étanche.

Avec ou sans chargeur ?

Comme en Chine, le Xiaomi Mi 11 devrait être annoncé livrés sans chargeur, comme les nouveaux iPhone 12 d’Apple et les Samsung Galaxy S21. Toutefois, Xiaomi pourrait proposer daes boîtes avec et des boîtes sans pour le même prix. À l’acheteur de voir s’il a réellement besoin de s’équiper d’un nouveau chargeur ou s’il peut continuer à utiliser l’ancien. Le mobile sera décliné en gris, en blanc, en bleu. En Chine, une édition spéciale avec du cuir avait été annoncée. Le 8 février, nous devrions savoir si elle sera aussi proposée en France. Fin décembre, pour le marché chinois, le smartphone Xiaomi Mi 11 a été annoncé à 500 € environ pour la version 8+128 Go ou à 540 € environ pour la configuration 8+256 Go ou à 590 € environ pour la version la plus musclée avec 12+256 Go. Reste à savoir si les prix seront les mêmes en France et connaître la date de disponibilité dans notre pays.