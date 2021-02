Dernier jour de promotion sur les forfaits mobiles 200Go des opérateurs SFR et Bouygues Telecom !

Vous avez jusqu’à ce soir, 23h59, pour profiter des offres promotionnelles sur les forfaits mobiles avec le maximum de data et sans engagement des opérateurs SFR et Bouygues Telecom ! Découvrez-les dans cet article.

RED by SFR : 10€/mois de réduction sur le forfait RED 200Go

Chez RED by SFR, vous économiserez 10€ chaque mois sur le montant du forfait mobile 200Go si vous vous saisissez de l’offre avant ce soir ! En effet, le tarif du forfait RED passe de 25€/mois à 15€ ! À ce tarif, vous bénéficiez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications en plus de 200Go d’Internet en France et pas moins de 15Go lors de vos déplacements à l’étranger (UE et DOM).

Dans le détail, l’offre RED propose :

200Go d’Internet en France, 15Go utilisables depuis l’UE et les DOM

d’Internet en France, utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte) , SMS et MMS illimités vers la Métropole

illimités vers la Métropole et , SMS et MMS illimités vers la Métropole Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Bouygues Telecom : forfait B&You 200Go à bon prix

L’opérateur Bouygues Telecom propose également jusqu’à ce soir son forfait B&You 200Go à prix avantageux : 14.99€/mois ! Avec l’offre B&You, vous pourrez aussi appeler et envoyer des SMS et MMS à votre guise, que vous soyez en France, en Europe ou dans les DOM. Concernant la data, vous bénéficierez des 200Go d’Internet en France ainsi que 15Go pour rester connecter depuis l’Europe et les DOM.

Dans le détail, l’offre B&You sans engagement de durée propose :