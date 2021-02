Xiaomi fait la démonstration d’un système de charge totalement sans fil et à bonne distance

La société chinoise Xiaomi ne cesse d’innover et de proposer des produits high-tech sur le marché tous plus intéressants les uns que les autres. Ainsi, alors que nous sommes tous à la recherche de solutions pratiques et ergonomiques pour recharger nos téléphones portables, le constructeur a pu faire la démonstration d’une toute nouvelle technologie de charge : la Mi Air Charge Technology permettant de charger à distance, sans aucun fil.

Parfois, c’est juste pour faire monter le buzz et pour voir si le public pourrait être intéressé par tel ou tel concept développé par les acteurs de l’industrie de l’électronique grand public. Mais, si effectivement, les intérêts sont nombreux, alors, l’entreprise peut réfléchir sérieusement à une prochaine commercialisation. Avec le concept du Mi Air Charge Technology, la société veut faire en sorte que les utilisateurs de leurs smartphones profitent d’un mobile qui soit chargé tout le temps où que l’on soit. Pour cela, inutile de le brancher à une prise secteur lorsque la batterie devient faible. Non, il suffirait de se trouver à une relative proximité de l’un des systèmes de recharge à distance imaginés par Xiaomi. Les ondes millimétriques comme vecteur de transport l’énergie L’idée est de pouvoir recharger plusieurs appareils simultanément, à distance, sans avoir à brancher les mobiles. La technologie de la recharge à distance de Xiaomi utilise le positionnement spatial et la transmission d’énergie. Le dispositif de charge intègre 5 antennes d’interférences de phase qui sont capables de détecter l’emplacement des téléphones portables situés à proximité. Un réseau de contrôle de phase composé de 144 antennes transmet des ondes millimétriques au mobile par formation de faisceau. Du côté du téléphone portable, celui-ci doit contenir un réseau d’antennes dont certaines sont des balises et d’autres servant à la réception elles-mêmes composées de 14 antennes qui sont chargées de convertir le signal d’onde millimétrique émis par la station de recharger en énergie électrique à travers un circuit redresseur. Xiaomi a annoncé qu’actuellement, la technologie de charge à distance était capable de délivrer une puissance de 5 Watts pour un seul appareil dans un rayon de plusieurs mètres. L’efficacité de la technologie ne serait pas impactée par les obstacles. Le fabricant imagine que prochainement tous les objets connectés pour en profiter, à l’image des montres connectées, des bracelets et d’autres appareils mobiles et de voir encore plus loin en pensant que les haut-parleurs, les lampes et les autres produits de la maison intelligente pourraient aussi en bénéficier. Si l’idée semble très séduisante en théorie, le Mi Air Charge n’a, pour le moment, aucune date de commercialisation ce qui laisse penser que Xiaomi a développé cela comme un concept plutôt que comme un produit qui sera réellement disponible en boutique. Reste donc à savoir si cet appareil sera une réalité pour le grand public et quand ?