Une nouvelle (et beaucoup plus belle) image du futur Asus ROG Phone 5

Il y a plusieurs jours, nous vous informions que le futur smartphone gaming Asus ROG Phone 4 ou ROG Phone 5 avait été pris en photo dont la qualité laissait à désirer. Aujourd’hui, il réapparaît sous un meilleur jour à l’occasion de son passage par l’organisme de certification chinois TENAA.

Son lancement semble ne plus faire aucun doute et il est tout à fait possible que cela soit pour bientôt. En effet, le futur smartphone gaming Asus ROG Phone 5 (il ne devrait pas y avoir de ROG Phone 4 car ce chiffre porte malheur en Asie) vient de passer la certification TENAA ce qui signifie que sa commercialisation ne devrait plus tarder. Même si les photos enregistrées sur les documents officiels ne sont pas de très bonne qualité, elles sont toutefois meilleures que celles vues précédemment. Il est aussi possible qu’il s’agisse d’une nouvelle version, légèrement différente de celle prise en photo auparavant.

Peu de détails techniques malgré tout

Sur les photos inscrites sur les documents TENAA, on peut voir un dos qui intègre les capteurs photo en haut à gauche et le logo ROG dans la partie basse. Celui-ci devrait profiter de LED pour s’illuminer, voire changer de couleurs lorsque le mobile est allumé. Concernant les caractéristiques techniques, il est encore trop tôt pour tout connaître, mais à priori, il devrait disposer d’une énorme batterie d’une capacité de 6000 mAh, scindée en deux pour une meilleure efficacité et supportant la charge très rapide d’au moins 65 Watts. Il pourrait profiter d’un écran AMOLED 144 Hz de 6,78 pouces et serait animé, très certainement de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 888 et d’une très grande capacité en mémoire vive.