Soldes : 3 smartphones en promotion à moins de 300€

La deuxième démarque des soldes est toujours en cours avec de superbes promotions sur les smartphones. L’opérateur RED by SFR propose des offres très intéressantes sur de nombreux téléphones avec des remises allant jusqu’à 200€. On vous a sélectionné 3 offres à moins de 300€ : le Samsung Galaxy A51, le Xiaomi Redmi Note 9 Pro et le Huawei P30 Lite XL.

80€ de remise immédiate sur le Huawei P30 Lite XL

Pendant l’opération Shopping d’hiver de l’opérateur RED by SFR, vous trouverez de nombreux smartphones en promotion. C’est le moment d’acheter un Huawei P30 Lite XL pour seulement 229€ au lieu de 309€ et de profiter ainsi d’une remise immédiate de 80€. Vous avez le choix d’opter pour un paiement en 4 fois sans frais si vous le désirez. Il est possible d’acquérir le smartphone seul, sans forfait de téléphone. Le P30 Lite XL embarque une puce Kirin 710 épaulée par 6 Go de RAM. Il possède un espace de stockage extensible de 256 Go ainsi qu’un triple capteur photo.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Huawei P30 Lite XL.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro en promotion à 239€

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est également concerné par la promotion Shopping d’Hiver de l’opérateur RED by SFR. Il bénéficie actuellement d’une remise immédiate de 50€. Il est affiché à 239€ au lieu de 289€. Un paiement en 4 fois sans frais est également possible. Ce smartphone est compatible tout opérateur. Le Redmi Note 9 Pro est équipé d’un écran de 6.67 pouces. Il fonctionne à l’aide d’un SoC Qualcomm Snapdragon 720 couplé à 4 Go de mémoire vive et d’un espace de stockage de 128 Go. Côté photo, il possède un quadruple capteur photo dont le principal de 64 Mpx.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Samsung Galaxy A51 à moins de 300€

La marque Samsung n’échappe pas non plus à cette deuxième démarque des soldes. Grâce à RED by SFR, il est possible d’acheter le Samsung Galaxy A51 à moins de 300€. Il est actuellement proposé à 289€ au lieu de 379€ soit une remise immédiate de 90€. En le commandant chez RED by SFR, vous profiterez de la livraison gratuite, d’une expédition en 24h ainsi que d’une garantie de 2 ans. Tous les téléphones sont vendus débloqués. Le Galaxy A51 est doté d’un écran Super Amoled de 6.5 pouces, d’un processeur Exynos 9611 accompagné de 4 Go de RAM, d’une batterie de 4000 mAh et d’un quadruple appareil photo.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy A51.