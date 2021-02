Un nouveau brevet Xiaomi met en évidence une caméra détachable pour se prendre en selfie

Depuis plusieurs années maintenant, les constructeurs cherchent par tous les moyens à faire disparaître la caméra frontale des téléphones portables. Xiaomi a déposé un brevet indiquant travailler sur un concept de caméra arrière détachable qui permettrait de se prendre en selfie. En voici tous les détails.

Certains utilisent des poinçons dans l’écran afin d’y loger, derrière, le capteur frontal. D’autres, l’intègrent dans une encoche ou dans la barre du haut alors que d’autres, plus inventifs, proposent une caméra pivotante, à l’image d’Asus sur son dernier Zenfone 7, par exemple. Ainsi, les ingénieurs redoublent d’efforts pour trouver des solutions efficaces pour faire disparaître le capteur frontal afin de laisser un maximum de place à l’écran. En ce sens, Xiaomi semble travailler sur un nouveau concept.

Que montre le brevet déposé par Xiaomi ?

Il s’agit d’un nouveau brevet déposé auprès de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle et découvert par le site 91mobiles. Le document indique que Xiaomi serait sur le point de proposer un appareil mobile doté d’un module de caméras arrière avec plusieurs objectifs qui peuvent se retirer et se connecter au profil supérieur du smartphone pour qu’il soit utilisé comme capteur frontal. Le système serait intégré au sein d’un dispositif magnétique, mais le mécanisme qui est ici utilisé n’est pas très clair. Toutefois, d’après le document, on peut voir que le module est doté d’aimants, d’un récepteur, d’un élément de transmission sans fil.

Pour un futur modèle de smartphone ?

Grâce à cette conception des caméras arrière, Xiaomi pourrait enfin exploiter toute la face avant du téléphone portable pour l’écran. Toutefois, le dépôt d’un brevet ne signifie malheureusement pas forcément la production de masse et la commercialisation d’un nouvel appareil, mais indique que le fabricant envisage de suivre une nouvelle piste. Jusqu’où c’est bien la question. Récemment, nous avons aussi pu voir que le constructeur chinois travaillait également sur un smartphone pliable ayant un design très proche des Samsung Galaxy Z Fold. Pour le brevet qui nous occupe aujourd’hui, bien malin qui pourra dire si cela donnera naissance à un appareil qui sera mis sur le marché…