Huawei présentera officiellement son nouveau smartphone pliable Mate X2 le 22 février

La société Huawei vient de publier un post sur le réseau social chinois Weibo annonçant la présentation officielle du smartphone pliable, Mate X2, le 22 février 2021. Un peu moins d’un an et demi après le premier Mate X, aurons-nous droit à une commercialisation internationale pour ce nouveau modèle ?

C’est officiel, le smartphone pliable Huawei Mate X2 sera présenté le 22 février prochain, au cours d’un événement qui se déroulera en ligne pour des raisons de crise sanitaire mondiale. Il arrive après le Mate X et le Mate Xs. En effet, le constructeur n’a pas résisté au fait de publier une « bande-annonce » ou « teaser » mettant en scène le caractère pliant du Mate X2. Mais alors que le Mate X proposait un sens d’ouverture vers l’extérieur, cette nouvelle version propose, semble-t-il une ouverture vers l’intérieur, comme le Galaxy Z Fold 2 de Samsung.

Un écran qui se déplie et un autre à l’extérieur

Pour le moment, les informations sérieuses concernant les caractéristiques de ce Huawei Mate X2 sont très légères. Il semble se profiler le fait qu’il soit équipé d’un écran de 8 pouces en diagonale une fois totalement déployé et qu’il pourrait afficher une définition de 2480x2222 pixels. Comme son concurrent sud-coréen, il serait équipé d’un écran extérieur. Celui-ci aurait une taille de 6,45 pouces, soit l’équivalent d’un écran installé sur un smartphone classique (non pliable). Les deux surfaces d’affichage profiteraient d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Elles seraient fabriquées par Samsung et BOE, leader dans la fabrication de dalles.

Quelles sont les autres caractéristiques techniques attendues ?

Il se murmure également que le futur Huawei Mate X2 serait animé par la puce Kirin 9000 compatible 5G installé dans les Huawei Mate 40 Pro et gravée en 5 nm. Le mobile aurait une batterie d’une capacité de 4400 mAh et supporterait la charge rapide 66 Watts. Il reste encore quelques jours à patienter avant la présentation officielle du Mate X2 qui devrait alors nous dévoiler toutes ses caractéristiques techniques mais également physiques ainsi que son prix et surtout sa date de disponibilité. En espérant que ce modèle soit proposé en France.