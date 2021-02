ZTE tease l’Axon 30 Pro 5G et il pourrait embarquer un capteur photo de 200 mégapixels

Dans l’univers des smartphones, la course aux pixels n’est pas prête de s’arrêter. En effet, après les 108 mégapixels, les constructeurs voient encore plus loin : 200 mégapixels. C’est peut-être le type de capteur qui pourrait être intégré sur le prochain téléphone portable ZTE Axon 30 Pro 5G. En voici tous les détails.

La société chinoise ZTE est particulièrement à la pointe en termes d’innovation. En effet, c’est elle qui a commercialisé le tout premier smartphone avec une caméra derrière l’écran, le Axon 20 5G annoncé en fin d’année dernière mais pas encore disponible en France. Malgré des résultats en demi-teinte, il faut souligner la prouesse technologique. D’autres fabricants avancent sur cette voie, à l’image de Samsung, par exemple. Mais ZTE pourrait bien revenir sur le devant de la scène avec son prochain smartphone haut de gamme, l’Axon 30 Pro 5G.

Une image teasée par l’un des responsables de ZTE

En effet, le constructeur a publié récemment une image type bande-annonce avec le nom du téléphone portable associé à l’illustration : l’Axon 30 Pro 5G. Cette image a été vu sur le réseau social Weibo et mise en ligne par le directeur du département expérience utilisateur de ZTE, Lu Qianhao. Elle montre la silhouette de ce qui pourrait bien être le boîtier du bloc optique du téléphone. Le billet est commenté par la mention des avantages du processeur Qualcomm Snapdragon 888 (attendu sur le mobile) dont le module de traitement des images, le Spectra 580 est capable de supporter des capteurs pouvant atteindre 200 mégapixels ! Il n’en fallait pas moins pour que les prévisions les plus folles soient faites.

Une image qui soulève bien des questions

Le texte insiste également sur les capacités de la puce à gérer les photos en basse lumière dans des conditions particulièrement sombres et sur la possibilité de filmer avec une définition 4K HDR avec une profondeur de couleurs de 10 bits. Une autre source semble aussi penser que ZTE livrera bien un capteur de 200 mégapixels mais que celui-ci aura des pixels de plus petite taille que ceux intégrés sur l’actuel capteur Samsung 108 mégapixels installé sur le Galaxy S21 Ultra. Pour compenser, le constructeur devrait proposer deux modes de binning de pixels natifs, sur du 4 en 1 et du 16 en 1 afin de livrer des images de 50 mégapixels et de 12,5 mégapixels qui seraient ainsi beaucoup plus lumineuses.

Il reste encore beaucoup d’inconnus concernant ce futur smartphone et comptez sur nous pour vous tenir informés dès qu’une nouvelle information le concerne.