Forfaits 100% écologiques jusqu’à 200Go dès 4.99€ sur Orange ou SFR

Vous n’avez pas encore craqué pour l’un des forfaits de l’opérateur Prixtel, sensible à son impact environnemental et qui s’ajuste à votre consommation ? Découvrez ses offres promotionnelles valables jusqu’au 9 février !

Prixtel et son engagement écologique

Prixtel s’engage à réduire l’impact environnemental de ses forfaits mobiles. En effet, l’opérateur se lance dans une dynamique écologique en s’attelant à compenser 100% des émissions CO2 émises chaque année par les consommateurs et l’entreprise elle-même ! Pour ce faire, Prixtel participe à la reforestation de la France ; plus de 8000 arbres ont déjà été plantés !

Les forfaits flexibles sur Orange et SFR en promotion et neutres en CO2 !

Jusqu’à mardi prochain, vous pouvez profiter d’une réduction de 5€/mois la première année d’abonnement sur l’ensemble des forfaits Prixtel et quel que soit le palier data visé ! Notez que les trois forfaits proposés par l’opérateur sont sans engagement et compatibles avec les réseaux Orange et SFR.

Forfait Le petit : l’essentiel et plus encore à prix mini

Que vous soyez petits consommateurs de data ou que vous ayez un petit budget, le forfait Le petit vous conviendra à coup sûr ! À partir de 4.99€ jusqu’à 9.99€/mois, vous pourrez bénéficier de 10Go lors de vos séjours dans l’Union européenne et les DOM. Vous profiterez également de l’illimité pour l’ensemble de vos communications en France, mais aussi depuis l’étranger (UE et DOM) !

Voici les tarifs du forfait Le petit :

Jusqu’à 3Go : 4.99€/mois pendant 1 an puis 9.99€/mois

pendant 1 an puis 9.99€/mois De 3Go à 5Go : 7.99€/mois pendant 1 an puis 12.99€/mois

pendant 1 an puis 12.99€/mois De 5Go à 10Go : 9.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€/mois

Forfait Le grand : jusqu’à 60Go pour moins de 15€/mois

Avec le forfait Le grand, Prixtel vous offre jusqu’à 15Go d’Internet pour rester connecter depuis l’Union européenne et les DOM ! Vous pourrez également appeler, envoyer des SMS et MMS sans vous limiter que vous soyez en France, dans l’UE ou encore dans les DOM.

Voici les tarifs du forfait Le grand :

Jusqu’à 20Go : 9.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€/mois

pendant 1 an puis 14.99€/mois De 20Go à 40Go : 12.99€/mois pendant 1 an puis 17.99€/mois

pendant 1 an puis 17.99€/mois De 40Go à 60Go : 14.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€/mois

Forfait Le géant : idéal pour les amateurs de data et de 5G

Prixtel propose jusqu’à 200Go d’Internet en France en 4G/5G à prix réduit et ce n’est pas tout ! Depuis la France, non seulement vous bénéficierez des appels, SMS et MMS illimités, mais vous pourrez également appeler sans compter vers les fixes de l’Union européenne et des DOM ainsi que vers les numéros d’Amérique du Nord ! Enfin, depuis l’UE et les DOM, vous pourrez naviguer sur la toile à hauteur de 15Go et bien entendu profiter de l’illimité pour l’ensemble de vos communications.

Voici les tarifs du forfait Le géant :