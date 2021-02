Bon plan : Smartphone Samsung Galaxy S10+, Galaxy S21 et S21+ en promotion

Le mercredi est le jour des bons plans smartphones chez Rakuten. Aujourd’hui les téléphones Samsung sont à l’honneur et sont à petit prix. Regardons ensemble comment profiter des promotions sur le Samsung Galaxy S10+, le Samsung Galaxy S21 ou encore le Samsung Galaxy S21+.

PROMO : -56% de remise immédiate sur le Samsung Galaxy S10+

Aujourd’hui, le Samsung Galaxy S10+ profite d’une très belle promotion sur le site de Rakuten. C’est le bon moment pour l’acheter au meilleur prix. Il est en effet proposé à 439.90€ au lieu de 1009€, soit une réduction de -56%. En plus, en devenant membre du Club R gratuitement, vous gagnerez 52.79€ à dépenser sur vos prochains achats. Le Galaxy S10+ est doté d’un écran Dynamic Amoled de 6,4 pouces, d’un triple capteur photo et d’une batterie de 4100 mAh. Il embarque un SoC Exynos 9820 épaulé par 8 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 128 Go.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy S10+.

Le Samsung Galaxy S21 en promotion à 809€

Tout juste sorti, le Samsung Galaxy S21 est déjà en promotion chez Rakuten. Ce petit concentré de technologie profite de - 6% de réduction en ce moment. Il est affiché à 809€ au lieu de 859€. Si vous décidez de rejoindre gratuitement le Club R, 75€ vous seront offerts sur vos prochains achats. Vous pourrez vous faire plaisir avec des accessoires pour votre nouveau Samsung. Doté d’un écran AMOLED de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, il embarque une puce Exynos 2100 gravée en 5 nm, compatible avec la 5G et épaulé par 8 Go de RAM. Côté photo, il est équipé d’un triple capteur, dont un principal de 64 mégapixels avec de multiples fonctionnalités. Le Galaxy S21 est alimenté par une batterie intelligente de 4 000 mAh.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy S21.

Bon plan : le Samsung Galaxy S21+ à moins de 900€

Pour un budget de moins de 900€, grâce à la promotion en cours chez Rakuten, vous pouvez vous offrir le tout dernier Samsung Galaxy S21+. Le marchand le propose actuellement à 899.99€ au lieu de 1109€, soit une réduction de -19%. En plus, 75€ vous seront offerts si vous décidez de rejoindre gratuitement le Club R. En choisissant Rakuten, vous profiterez de la livraison à domicile offerte. Le Galaxy S21+ est équipé d’un écran Super Amoled de 6.7 pouces, il est donc un peu plus grand que le S21. Il embarque une puce Exynos 2100 compatible 5G épaulé par 8 Go de RAM et d’un espace de stockage de 256 Go. Il possède un triple capteur photo ainsi qu’une batterie de 4800 mAh.

Pour en savoir plus, consultez la fiche technique du Samsung Galaxy S21+.