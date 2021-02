Apple iPhone SE 2020 contre Google Pixel 4a, lequel est le meilleur ?

Vous souhaitez vous offrir un téléphone portable compact mais qui peut vous accompagner dignement toute la journée ? Nous avons sélectionné pour vous les iPhone SE 2020 et Google Pixel 4a qui peuvent parfaitement remplir ce rôle. Mais entre les deux, lequel est le meilleur ? Voici quelques éléments de réponse qui devraient vous aider à faire un choix éclairé.

Le smartphone Google Pixel 4a se présente sous une forme très épurée. Ses lignes sont arrondies et sa coque est en plastique. Il est uniquement disponible en noir. De son côté, l’iPhone SE 2020 est décliné en plusieurs coloris et proposent des formes plus agréables. Pour ce qui est du gabarit, le mobile d’Apple mesure 138,8x67,3x7,3 mm pour un poids de 148 grammes contre 144x69,4x8,2 mm et 143 grammes sur la balance. L’avantage de la compacité revient donc au smartphone de la firme de Cupertino. Animé par la puce A13 Bionic avec 4 Go de mémoire vive, il semble aussi être plus performant que la puce Qualcomm Snapdragon 730G même s’il est associé à 6 Go de RAM sur le Pixel 4a. Ce dernier a 128 Go d’espace de stockage interne non extensibles. Pour le mobile d’Apple, il faut choisir entre la version 64, celle embarquant 128 ou 256 Go.

Pour l’écran, avantage au Pixel 4a mais pas pour la connectivité

L’écran du Pixel 4a mesure 5,8 pouces contre seulement 4,7 pouces pour l’iPhone SE 2020. Ce dernier utilise une dalle IPS, moins bien contrastée et avec des couleurs moins flatteuses que sur l’écran AMOLED du Pixel 4a. La définition y est également bien meilleure : 1080x2340 pixels contre 750x1334 pixels. En outre, on peut également compter sur une compatibilité avec le mode HDR. Les deux appareils supportent la 4G et le Wi- Fi 5 pour le Pixel 4a mais du Wi-Fi 6 pour l’iPhone SE 2020. La batterie de ce dernier a une moindre capacité ce qui peut signifier qu’elle est moins endurante que celle du Pixel 4a. Les deux tiennent malgré toute la journée. L’iPhone SE 2020 profite d’une certification IP67 donc il est résistant à l’immersion sous l’eau et à la poussière. Ce n’est pas le cas du Pixel 4a.

De meilleures photos avec le Pixel 4a, selon DxOMark

Enfin, pour la partie photo, les deux embarquent un unique capteur au dos de 12 mégapixels. Ils sont capables de filmer avec une définition 4K à 60 images par seconde et l’objectif de l’iPhone SE 2020 dispose d’un mode grand-angle ce que n’a pas le Pixel 4a. Selon le laboratoire DxOMark, c’est le smartphone de Google qui propose les plus belles photos. Il obtient un score de 111 alors que son concurrent du jour a obtenu le score de 103. Pour se prendre en selfie, l’iPhone SE 2020 dispose d’un capteur de 7 mégapixels contre 8 pour le Pixel 4a ce qui lui confère un très léger avantage notamment grâce à son mode de traitement d’image, extrêmement performant.

Actuellement, l’iPhone SE 2020 est disponible pour un prix de 539 € pour avoir 128 Go (l’équivalent pour le Pixel 4a) ou 489 € avec seulement 64 Go d’espace de stockage interne. Le mobile de Google est proposé bien moins cher à 349 €.