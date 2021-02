Forfait mobile 80Go en promo dès 4.99€ : Free Mobile vs NRJ Mobile, lequel choisir ?

À la recherche d’un forfait mobile 80Go à prix réduit ? Vous allez apprécier les promotions faites par les opérateurs NRJ Mobile et Free Mobile sur leur forfait 80Go sans engagement ! Découvrez-les dans cet article.

NRJ Mobile : forfait Woot 80Go à prix mini jusqu’au 10 février, 23h59

Prix mini garanti chez l’opérateur NRJ Mobile avec son forfait Woot 80Go à seulement 4.99€/mois ! Ce tarif est valable les 6 premiers mois d’abonnement, puis ce dernier augmentera à 16.99€/mois. Vous pouvez donc bénéficier de 72€ d’économie, l’équivalent de 4 mois de forfait au tarif de base !

Ce forfait sans engagement vous offre chaque mois 80Go d’Internet en France ainsi qu’une enveloppe data de 8Go supplémentaire dédiée à votre connexion lors de vos séjours au sein de l’Union européenne et des DOM. Vous apprécierez également l’illimité pour l’ensemble de vos communications que vous soyez en France ou à l’étranger (UE, DOM).

Notez que l’opérateur inclut la Norvège, l’Islande ainsi que le Liechtenstein aux pays de l’Union européenne !

Pour résumer, le forfait Woot vous offre :

80Go en France + 8Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France, l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Free Mobile : Série Free à prix réduit jusqu’au 9 février, 23h59

Free Mobile, de son côté, propose sa Série Free 80Go à prix réduit les 12 premiers mois d’abonnement. Ainsi, elle vous coûtera la somme mensuelle de 11,99€ avant de passer à 19.99€/mois. Cette augmentation de tarif entraînera un changement de forfait - Free 5G – avec davantage de garanties bien entendu.

La Série Free vous offre 80Go d’Internet utilisables en France et 10Go chaque mois pour que vous puissiez également vous connecter depuis l’Europe et les DOM. Vous pourrez appeler en envoyer des SMS/MMS à votre convenance où que vous soyez en France, en Europe et dans les DOM !

Pour résumer, la Série Free vous offre :