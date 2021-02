Que valent les Samsung Galaxy S21 dans le domaine de la vidéo ?

Les nouveaux smartphones Samsung Galaxy S21 sont désormais disponibles. Ils embarquent des objectifs qui permettent de repousser toujours plus loin les limites de la réalisation de vidéos. Mais quelles sont exactement leurs caractéristiques techniques et les fonctions proposées ? Voici un point complet sur les trois téléphones portables Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra

La série des Galaxy S21 de Samsung débarque avec plusieurs innovations et améliorations par rapport aux précédents modèles. Outre le design qui marque une certaine rupture avec les dessins des Galaxy S20 et qui met particulièrement en avant le bloc photo optique à l’arrière, Il y a aussi l’intégration du processeur Exynos 2100 pour l’Europe (et un Qualcomm Snapdragon 888 pour les US), d’un nouveau capteur d’empreinte digitale à ultrasons plus grand et plus efficace et d’une nouvelle interface de surcouche logicielle One UI 3.0. Cette nouvelle série propose également de nouvelles fonctions d’appareil photo, même si le constructeur utilise presque les mêmes composants que ceux proposés au sein de la précédente génération.

Les détails des objectifs photo des Galaxy S21

Rappelons les caractéristiques techniques des capteurs installés sur les différents modèles de Galaxy S21. Les Samsung Galaxy S21 et Galaxy S21 Plus sont tous les deux équipés d’un capteur principal de 12 mégapixels objectif grand angle f/1.8 1/1,76 pouce, 1,8 µm, OIS avec autofocus Dual Pixel. Il y a également un capteur secondaire de 12 mégapixels aussi objectif ultra grand angle sur 120 degrés f/2.2 1/2,55 pouces, 1,4 µm avec mise au point fixe. Enfin, on peut aussi compter sur la présence d’un troisième capteur de 64 mégapixels téléobjectif f/2.0 1/1,76 pouce, 0,8 µm OIS avec autofocus Dual Pixel.

Pour sa part, le Galaxy S21 Ultra utilise la troisième génération du capteur 108 mégapixels avec objectif grand angle 79 degrés f/1.8, 24 mm, 1/1,33 pouce, 0,8 µm, IOS, autofocus laser et à détection de phase. Il dispose aussi du même capteur de 12 mégapixels ultra grand-angle que les Galaxy S21 et S21 Plus. À cela, ajoutez un troisième capteur de 10 mégapixels téléobjectif f/2.4, 72 mm, 1/3,24 pouces, 1,22 µm, OIS, zoom optique 3x et autofocus par détection de phase. Enfin, il y a un quatrième capteur de 10 mégapixels f/4.9, 240 mm, 1/3,24 pouces, 1,22 µm, OIS, zoom optique 10x et autofocus par détection de phase.

Et pour la vidéo ?

Tous les appareils de la série Galaxy S21 sont capables de filmer avec une définition Ultra HD (4K) à 60 images par seconde. Encore mieux, ils peuvent également enregistrer des séquences vidéo avec une définition 8K à 24 images par seconde. Pour que vous soyez totalement libre, Samsung propose l’enregistrement vidéo en illimité. Ainsi, aucune minuterie ne vient couper la captation et vous pouvez filmer aussi longtemps que vous le souhaitez.

Les fonctions Vue(s) du réalisateur et celle du Vlogger

Avec les nouveaux Galaxy S21, il est possible de profiter de la fonction Vue du réalisateur. Celle-ci permet d’enregistrer une vidéo à l’aide de plusieurs caméras et à partir de points de vue différents. Ainsi, il est possible de basculer entre l’une ou l’autre des objectifs sans devoir arrêter la captation ou mettre la vidéo en pause. Ainsi, on a plus de liberté de création avec différents plans dont on a le contrôle.

La fonction Vlogger View disponible sur les Galaxy S21 permet aux utilisateurs d’utiliser la caméra avant juste à côté de l’objectif arrière. Ainsi, les Vloggers peuvent filmer leurs réactions tout en captant ce qui se passe devant eux pour le montrer simultanément à leurs communautés.

Toujours le mode Video Pro mais avec encore plus de possibilités d’enregistrement audio

Déjà disponible sur le Galaxy Note 20, les Galaxy S21 reprennent la fonction Video Pro. Dans ce mode, les utilisateurs peuvent utiliser les différents modes de microphone tout en enregistrant leur vidéo. La série S21 va tout de même plus loin puisqu’ils sont capables d’utiliser plusieurs microphones comme autant de sources audio simultanées. Par exemple, on peut capter le son depuis le microphone du téléphone portable et celui des écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds Pro, en même temps.