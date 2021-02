Soldes et Bons Plans Smartphones chez Boulanger : Galaxy S20 FE, Redmi Note 9 Pro, Reno4 Z et P Smart S

Boulanger propose régulièrement des bons plans sur les smartphones et ceci est encore plus vrai pendant les soldes ! Afin de vous faire profiter de petits prix, découvrez des packs conçus spécialement pour vous faire faire des économies. Ainsi, craquez pour les packs Huawei Psmart S, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Oppo Reno 4z ou Samsung Galaxy S20 FE proposés avec des accessoires.

Promo Boulanger : Huawei P Smart S + Bracelet connecté à 199€

Le premier smartphone à bénéficier d’une belle promotion est le Huawei P Smart S proposé par Boulanger avec un bracelet connecté Huawei Band 4 pour seulement 199€ au lieu de 288€ soit une remise immédiate de -30%. Cette offre est une exclusivité du marchand. Vous ne la trouverez donc nulle part ailleurs. Le P Smart S est équipé d’un écran Oled HD+ de 6.3 pouces, d’un triple capteur photo et d’une batterie de 4 000 mAh. Il embarque un SoC Kirin 710F épaulé par 4 Go de mémoire vive et d’un espace de stockage de 128 Go.

Bon plan : Xiaomi Redmi Note 9 Pro + Mi Band 4 à 239€

Le deuxième bon plan signé Boulanger aujourd’hui est le pack comprenant le Xiaomi Redmi Note 9 Pro accompagné d’un bracelet Xiaomi Mi Smart Band 4 pour seulement 239€ au lieu de 338€. Bénéficiez ainsi d’une réduction de -29%. Avec Boulanger, vous avez la possibilité de régler votre achat en plusieurs fois et de profiter de la livraison à domicile gratuite. Le Redmi Note 9 Pro connaît un large succès parmi la gamme des téléphones Xiaomi. Il est doté d’un écran IPS Full HD de 6.67 pouces, d’un quadruple capteur photo dont un grand-angle de 64 Mpx ainsi que d’une batterie de 5 020 mAh. Il tourne grâce à une puce Qualcomm Snapdragon 720 G et de 6 Go de RAM. Il est proposé avec un espace de stockage de 128 Go.

L’Oppo Reno4 Z + écouteurs W31 à 329€ seulement !

Le Reno4 Z 5G de la marque Oppo est lui aussi proposé dans un pack très avantageux. Vous pouvez l’acquérir pour seulement 329€ au lieu de 488.90€, avec en plus des écouteurs Enco W31 de couleur blanche. Sorti en 2020, le Reno4 Z 5G possède un écran LCD de 6.57 pouces, 4 capteurs photo à l’arrière et 2 capteurs à l’avant, ainsi qu’une batterie de 4 000 mAh. Il embarque une puce Mediatek Dimensity 500.

Samsung Galaxy S20 FE + Enceinte à 509€

Le Samsung Galaxy S20 FE accompagné de son enceinte de voyage AKG S30 de couleur bleue sont actuellement proposés à 609€ au lieu de 659€ chez Boulanger. Vous trouverez ce pack seulement chez ce marchand. De plus, vous pouvez aussi profiter de 100€ de remise supplémentaire en magasin dans le cadre de l’opération reprise de votre ancien téléphone. Vous pouvez donc acheter le Galaxy S20 FE pour 509€ seulement. Sorti en 2020, le Galaxy S20 FE est équipé d'un écran Amoled de 6.5 pouces, de 3 modules photo et d’une batterie de 4 500 mAh. Il est animé par un SoC Snapdragon 865 épaulé par 6 Go de RAM et d’un espace de stockage de 128 Go.

