Forfaits mobiles : les promos 100Go dès 9.99€ à ne pas rater

Faites votre choix parmi les promotions proposées par les opérateurs SOSH, SFR, Bouygues Telecom, Auchan Telecom, Free Mobile et enfin Prixtel ! Ils n’ont pas lésiné, vous bénéficierez de belles réductions sur les forfaits 100Go, sans engagement ! Nous vous les présentons dans cet article.

SOSH : Série limitée 100Go jusqu’au 9 février, 9h00

L’opérateur SOSH propose jusqu’au 9 février, 9h00, sa série limitée 100Go à 15.99€/mois, même après une année d’abonnement ! En plus des 100Go d’Internet en France, vous pourrez utiliser jusqu’à 15Go pour vous connecter lors de vos séjours dans l’Union européenne et les DOM. Concernant vos communications, vous pourrez appeler et envoyer vos SMS et MMS à votre guise que vous soyez dans les zones précitées ou en France !

Pour résumer, ce forfait sans engagement à 15.99€/mois vous offre :

100Go en France, 15Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole et les DOM

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

RED by SFR : prix réduit jusqu’au 8 février, 23h59

RED by SFR met en avant jusqu’au 8 février son forfait RED 100Go à 15€ au lieu de 25€/mois et s’engage à ne pas doubler son prix après 12 mois d’abonnement ! Cela vous permet d’économiser 120€ sur une année ! Vous disposerez de 100Go d’Internet en France et de 12Go pour votre connexion à l’étranger (UE et DOM). Vos appels, SMS et MMS seront illimités en France comme depuis l’UE et les DOM. Ce forfait mobile RED 100Go vous fait également bénéficier de l’application SFR Cloud 100Go qui vous permettra de stocker et de consulter à tout moment vos documents et médias !

Pour résumer, le forfait RED 100Go à 15€/mois vous offre :

100Go en France, 12Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

SFR Cloud 100Go

Bouygues Telecom : prix attractif jusqu’à ce soir, 23h59

La Série spéciale B&You 100Go est à 14.99€/mois jusqu’à ce soir, 23h59 ! Elle vous permettra d’appeler et envoyer des SMS comme bon vous semble depuis la France vers les DOM et de communiquer sans vous limiter depuis la Métropole, l’Europe et les DOM. Pour votre consommation Internet, 12Go vous seront décomptés de votre enveloppe data initiale de 100Go lorsque vous serez à l’étranger.

Pour résumer, la série spéciale B&You à 14.99€/mois vous offre :

100Go en France, 12Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

utilisables depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Auchan Telecom : forfait 100Go à moins de 10€ jusqu’au 16 février, 23h59

L’opérateur Auchan Telecom offre 10€/mois de réduction sur le forfait 100Go la première année d’abonnement jusqu’au 16 février, l’équivalent de 6 mois de forfait au tarif de base ! Ainsi, la série limitée 100Go vous coûtera 9.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€ chaque mois. Vous profiterez de l’illimité pour l’ensemble de vos communications et de 5Go d’Internet depuis l’UE et les DOM.

Pour résumer, la série limitée à 9.99€/mois pendant 1 an vous offre :

100Go en France, 5Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

utilisables depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Free Mobile : forfait Free 5G à partir de 9.99€

En voici des prix attractifs pour le forfait Free 5G : 9.99€/mois pour les abonnés à la Freebox Pop, 15.99€/mois pour les abonnées à la Freebox et 19.99€/mois pour les non-abonnés ! Avec le forfait Free 5G, de nombreux pays sont inclus pour que vous puissiez communiquer sans compter bien au-delà de l’Union européenne et des DOM ! De même, pour votre connexion depuis l’étranger, vous bénéficierez d’une belle enveloppe data, 25Go, mais vous pourrez en plus vous connecter en Suisse, au Brésil, aux États-Unis, en Australie, en Inde et bien plus encore.

Pour résumer, le forfait Free 5G vous offre :

Internet 5G illimité pour les abonnés / 150Go en 5G pour les non-abonnés / Free WiFi illimité en France avec un mobile 5G sinon le volume passe à 100Go par mois en 4G

pour les abonnés / pour les non-abonnés / Free WiFi illimité en France avec un mobile 5G sinon le volume 25Go utilisables depuis l’Europe, les DOM et de nombreuses destinations hors UE

utilisables depuis l’Europe, les DOM et de nombreuses destinations hors UE Depuis la France : appels illimités vers la Métropole, les DOM et de nombreux pays (États-Unis, Canada, Chine, etc.) / SMS illimités vers la Métropole et les DOM / MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’étranger* : appels, SMS et MMS illimités

*Renseignez-vous, la liste est longue !

Prixtel : forfait Le géant 5G en réduction jusqu’au 9 février, 23h59

L’opérateur aux forfaits neutres en CO2 qui s’ajustent à votre consommation vous propose son forfait Le géant en réduction les 12 premiers mois d’abonnement jusqu’au 9 février ! Le palier data qui nous intéresse vous coûtera ainsi la somme de 14.99€/mois pendant 1 an puis 19.99€/mois. À ce prix, vous pourrez communiquer sans compter et vous connecter à hauteur de 15Go chaque mois depuis l’UE et les DOM.

Dans le détail, le forfait Le géant à 14.99€/mois vous offre :