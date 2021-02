Offre Exceptionnelle : le Samsung Galaxy S21 à partir de 499€ seulement !

A peine disponible sur le marché, que le dernier smartphone du constructeur coréen Samsung, le Galaxy S21 fait déjà l’objet de très belles remises, notamment de la part de Boulanger. Grâce à la reprise de votre ancien téléphone portable, vous pouvez bénéficier de 100€ à 360€ de remise. Ainsi, il est possible d’acheter le Galaxy S21 à 499€ seulement. On vous explique tout dès maintenant !

Samsung Galaxy S21 : de 100€ à 360€ de bonus reprise

En ce moment même et jusqu’au 15 mars prochain, Boulanger vous propose une offre de reprise de votre ancien smartphone pour tout achat d’un Samsung Galaxy S21 ou d’un S21+ 5G. Si vous aviez craqué pour ce téléphone, c’est le moment de se faire plaisir. En échange de la reprise de votre ancien téléphone, quel que soit le modèle, vous bénéficierez d’un bonus de 100€ de reprise. Ainsi, votre Samsung Galaxy S21 ne vous coûtera plus que 759€ au lieu de 859€.

Pour ceux qui seraient les heureux propriétaires d’un Samsung Galaxy S10, vous serez ravis d’apprendre qu’en plus du bonus de reprise de 100€, vous bénéficierez également d’un deuxième bonus de reprise de 260€. Ainsi, profitez de 360€ de remise pour tout achat d’un Samsung Galaxy S21. Vous pouvez acquérir ce dernier pour 499€ seulement ! Cette offre est valable pour toute reprise d’un Galaxy S10 128 Go en parfait état de fonctionnement et d’aspect extérieur.

Si, pour votre budget cet achat reste conséquent, sachez que Boulanger propose des solutions de financement comme le paiement en 5,10 ou 20 fois sans frais.

Pourquoi choisir le Samsung Galaxy S21 ?

Disponible sur le marché depuis quelques jours seulement, le Samsung Galaxy S21 est le dernier smartphone haut de gamme proposé par le constructeur Samsung. De nouvelles évolutions ont permises à ce smartphone d’être encore plus performant que les précédents modèles.

Le Galaxy S21 est équipé d’un écran Dynamic Amoled de 6.2 pouces affichant en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz. Il offre une qualité de lecture sans précédent. Côté processeur, il embarque un SoC Exynos 2100 couplé avec 8 Go de RAM. Il est compatible avec la 5G. Il existe avec 128 Go ou 256 Go d’espace de stockage.

Il est doté de trois capteurs photos dont un capteur principal de 12 Mpx. De jour comme de nuit, vos photos seront réussies. Il permet de filmer jusqu’en 8K à 24 images par seconde ou en 4K à 30 images par seconde.

Avec une batterie intelligente de 4 000 mAh et étant compatible avec la charge rapide 25 W, vous ne connaitrez pas de problème de batterie.