Oppo Reno5 Marvel Edition vient d’être certifié synonyme d’un lancement à venir

Après les versions Reno5 5G et Reno5 Pro 5G présenté en fin d’année dernière, Oppo devrait prochainement dévoiler une déclinaison spéciale : le Reno5 Marvel Edition qui vient d’être certifié par les autorités Thaïlandaises. En voici tous les détails.

Récemment, la marque Oppo a présenté les modèles Reno5 5G et Reno5 Pro 5G pour le marché chinois et nous attendons une annonce pour la France prochainement. Ceux-ci pourraient être bientôt accompagnés d’un autre téléphone portable portant une licence : le Reno5 Marvel Edition. En effet, un smartphone ayant pour référence CPH2159 correspondant au Reno5 4G mais appelé Reno5 Marvel Edition dans le document publié par l’organisme de certification Thaïlandais NBTC.

Peu de détails techniques livrés

Malheureusement, les autorités livrent un document qui ne donne pas beaucoup de détails sur les caractéristiques techniques de l’appareil concerné. On apprend toutefois qu’il n’est pas compatible avec les réseaux de télécommunication 5G ce qui suggère qu’il s’agit d’une version basée sur le modèle Reno5 4G. Si cela se vérifie, le Reno5 Marvel Edition sera animé par une puce Qualcomm Snapdragon 720G avec 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage interne. Il devrait également disposer d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une définition FHD. Il y aurait un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran.

Les autres caractéristiques attendues

La configuration photo attendue pour le Oppo Reno5 Marvel Edition s’appuie sur un objectif principal de 64 mégapixels et sans plus de détails pour les caractéristiques des autres capteurs. Sa batterie pourrait avoir une capacité de 4310 mAh avec une possibilité de charge rapide comme sait les faire le constructeur chinois, soit à 50 Watts. Nul doute que d’autres indiscrétions devraient nous parvenir d’ici à la présentation officielle de ce Reno5 Marvel Edition qui sera très certainement animé par Android 11 avec une surcouche logicielle ColorOS développée par Oppo et proposant des thèmes avec des fonds d’écran en rapport avec l’univers Marvel.