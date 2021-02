L’entrée de gamme Nokia 1.4 est désormais disponible en France

Il y a quelques jours, nous vous annoncions que la marque Nokia allait bientôt compter sur un nouveau modèle d’entrée de gamme, le Nokia 1.4 dont la quasi-totalité de la fiche technique avait fuité. Désormais, c’est officiel, le mobile sera disponible à partir de la fin du mois de mars 2021. En voici tous les détails.

C’est par la voie de la société HMD Global, détentrice de la licence Nokia pour les smartphones, que l’on apprend officiellement la prochaine disponibilité du téléphone portable d’entrée de gamme Nokia 1.4. Après les Nokia 5.4, Nokia 3.4 et Nokia 2.4, la boucle est presque bouclée. Il vient ainsi compléter la série des .4 qui profitent, comme les autres appareils de la marque, d’un suivi pour les mises à jour de sécurité pendant 3 ans garanties.

Une fiche technique conforme aux prévisions

Le nouveau smartphone Nokia 1.4 se présente, comme évoqué un peu plus tôt ce mois-ci, d’un large écran de 6,51 pouces en diagonale ce qui fait qu’il est plus grand de 1 pouce par rapport au précédent modèle. La dalle est classique. Il s’agit du LCD avec une définition HD+. Il est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 215 avec 1 Go de RAM et 16 Go d’espace de stockage extensibles avec une carte mémoire micro SD. Sa batterie a une capacité de 4000 mAh rechargeable via le port micro USB. Le constructeur promet deux jours d’autonomie. Il y a un connecteur audio jack 3,5 mm pour brancher un casque. Le mobile est compatible 4G, Wi-Fi et Bluetooth.

Pensé pour les plus jeunes

Il y a un lecteur d’empreinte digitale pour autoriser l’accès exclusif à son propriétaire. Pensé pour être utilisé surtout par les plus jeunes, l’appareil n’est pas spécialement renforcé comme peuvent l’être certains modèles endurcis mais il profite malgré tout du savoir-faire de Nokia en matière de robustesse pour promettre une certaine durabilité. Pour prendre des photos, il dispose d’une double caméra avec deux capteurs de 8 et 2 mégapixels dont l’un est dédié aux prises de vue type macro. Nokia annonce une possibilité de capturer des scènes même dans des endroits très peu lumineux, de nuit et de pouvoir aussi réaliser des portraits avec l’effet de flou d’arrière-plan Bokeh. L’appareil utilise le système Android 11 Edition Go.

Le nouveau téléphone portable Nokia 1.4 sera disponible à partir de la fin du mois de mars 2021 pour un prix de 109 €. Il sera décliné en bleu, gris foncé ou violet.