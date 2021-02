Samsung Galaxy S20 Ultra contre Galaxy S21 Ultra, quelles sont les différences ?

Après plusieurs mois d’interminables attentes, les nouveaux Galaxy S21 sont enfin disponibles. La version la plus haut de gamme, le S21 Ultra remplace le S20 Ultra de l’an passé. Mais quelles sont les différences entre les deux mobiles de Samsung ? Est-il vraiment indispensable de craquer pour cette nouveauté ? Voici quelques éléments de réponse qui devraient vous aider à y voir plus clair.

Commençons par le côté esthétique des smartphones du jour. Alors que le Galaxy S20 Ultra propose des formes assez classiques avec un châssis qui ressemble à beaucoup d’autres, celui du S21 Ultra dispose d’un dos en verre mat avec un bloc photo particulièrement visible. C’est assumé par Samsung qui veut mettre en avant les capacités photo de son appareil. Le bloc optique du S20 Ultra est « plus discret » malgré une taille assez imposante sur l’arrière du téléphone portable. Le S20 Ultra pèse 220 grammes contre 200 grammes pour le S21 Ultra. Celui-ci propose des dimensions de 161,5x75,6x7,8 mm contre 166,9x76x8,8 mm. La finesse est donc du côté du nouveau modèle ainsi que la compacité. Cela est certainement dû à l’écran.

Du mieux pour l’écran pour le S21 Ultra qui supporte le S Pen

L’écran du Galaxy S20 Ultra fait 6,9 pouces contre 6,8 pouces pour le S21 Ultra. Ils sont tous les deux dotés de dalle Dynamic AMOLED 2X et offre une définition de 1440x3200 pixels, soit une excellente lisibilité dans tous les cas. Alors que le S20 Ultra a une fréquence de 60 Hz en définition QHD+ mais peut passer en 120 Hz en FHD. Le S21 Ultra profite d’un mode 120 Hz en version adaptative permettant de s’adapter selon l’application en cours d’utilisation. Au niveau de l’écran, notez que le S21 Ultra supporte le S Pen, le stylet Samsung ce qui n’est pas le cas du S20 Ultra. La batterie a la même capacité sur les deux mobiles. Toutefois, celle du S21 Ultra peut se recharger un peu plus vite que celle de l’année modèle et ils sont tous les deux rechargeables par induction et offre la charge inversée.

De meilleures performances pour le S21 Ultra

Le nouveau Galaxy S21 Ultra embarque la nouvelle puce Samsung Exynos 2100 alors que le S20 Ultra s’appuie sur le modèle le plus haut de gamme de l’an dernier, l’Exynos 990. De nets progrès ont été réalisés entre temps et les scores livrés par les outils de mesure de performances semblent sans appel puisque l’Exynos 2100 fait beaucoup mieux que l’Exynos 990, décevant. Pour le S20 Ultra, on peut compter sur du Wi-Fi 6 alors que le S21 Ultra est le tout premier à proposer le Wi-Fi 6E autorisant un meilleur débit encore. La partie photo est sensible identique sur les deux appareils, Samsung reprenant les capteurs secondaires même si on peut noter l’intégration d’un autre téléobjectif pour accompagner celui déjà en place pour permettre d’obtenir une meilleure qualité de zoom. Le constructeur a également changé le module principal pour une nouvelle génération du 108 mégapixels. Celui-ci devrait théoriquement apporter des améliorations au niveau des photos qui étaient déjà très bonnes avec le S20 Ultra. Quelques fonctions supplémentaires sont disponibles comme la Vue selon le réalisateur, le mode Vlogger ou encore le Single Take 2.0 qui toutefois devraient être disponibles sur le Galaxy S20 Ultra avec une future mise à jour.

Proposant donc une expérience relativement similaire, le S21 Ultra offre des performances supérieures, une prise en main identique, un écran plus adapté supportant le S Pen et une partie photo améliorée. Proposé moins cher à son lancement que l’ancien modèle le smartphone Samsung Galaxy S21 Ultra est donc un choix intéressant si vous voulez rester à la pointe de la technologie.