Forfaits mobiles à moins de 5€/mois chez de nombreux opérateurs !

À la recherche d’un forfait mobile sans engagement à prix mini ? Vous trouverez votre bonheur parmi les offres des opérateurs Auchan Telecom, Cdiscount Mobile, NRJ Mobile et Prixtel ! Nous vous les présentons dans cet article.

Auchan Telecom : Série limitée 15Go à 2.99€/mois

Jusqu’au 10 février inclus, Auchan Telecom vous offre la possibilité de profiter de son forfait 15Go à seulement 2.99€/mois pendant 6 mois avant de retrouver son tarif initial à 10€/mois ! 4 mois de forfait au tarif de base économisés grâce à cette offre limitée !

Ce forfait pas cher vous propose l’illimité pour l’ensemble de vos communications en France, mais aussi à l’étranger (UE et DOM) et 2Go utilisables depuis ces destinations ; décomptés de votre enveloppe data initiale de 30Go.

Ce qu’il faut retenir de la série limitée 15Go :

15Go en France, dont 2Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France, l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Cdiscount Mobile : Offre limitée 30Go à 2.99€/mois

Également jusqu’au 10 février, 23h59, le forfait Cdiscount Mobile propose quant à lui son forfait 30Go pour la somme de 2.99€/mois les 6 premiers d’abonnement, soit 60€ d’économie ! Au-delà, votre forfait vous coûtera 12.99€/mois.

Cette offre limitée vous permet de bénéficier de 30Go d’Internet en France et de 10Go lorsque vous êtes à l’étranger. Vous pourrez également appeler et envoyer des messages comme bon vous semble. L’opérateur ajoute aux pays de l’UE inclus dans votre forfait la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.

Ce qu’il faut retenir de l’offre limitée 30Go :

30Go en France, 10Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France, l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

NRJ Mobile : forfait Woot 80Go à 4.99€/mois

12€/mois de réduction pendant 6 mois chez l’opérateur NRJ Mobile, à saisir avant le 10 février, 23h59 ! Vous paierez ainsi votre forfait 80Go seulement 4.99€/mois les 6 premiers mois de votre abonnement puis 16.99€/mois.

À ce tarif, vous bénéficiez d’une belle enveloppe data de 80Go en France ; dont 8Go que vous pourrez utiliser lors de vos séjours dans l’UE et les DOM. Concernant vos communications, vous profiterez de l’illimité où que vous soyez.

Ce qu’il faut retenir du forfait sans engagement Woot 80Go :

80Go en France, dont 8Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France, l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Prixtel : forfait Le petit à 4.99€/mois

L’opérateur aux forfaits neutres en CO2 vous propose jusqu’au 9 février, 23h59, de profiter de 5€/mois de réduction la première année d’abonnement sur son forfait Le petit, soit 60€ d’économie ! Sachez que ce forfait est disponible sur les réseaux Orange et SFR.

Vous pourrez profiter de 10Go d’Internet pour vos voyages à l’étranger ainsi que l’illimité pour vos appels, SMS et MMS que vous soyez en France, dans l’UE ou encore dans les DOM. Le palier allant jusqu’à 3Go d’Internet vous coûtera chaque mois 4.99€ la première année puis 9.99€/mois.

Ce qu’il faut retenir du forfait Le petit – palier jusqu’à 3Go :

4,99€/mois pendant 1 an puis 9.99€/mois

puis 9.99€/mois 10Go utilisables depuis l’UE et les DOM

utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France, l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

À titre indicatif, le forfait Le petit comporte deux autres paliers data : de 3Go à 5Go et de 5Go à 10Go coûtant respectivement 7.99€/mois et 9.99€/mois la première année d’abonnement.