Les promotions sur les forfaits mobiles 200Go sont de retour chez Bouygues Telecom et SFR !

Si vous êtes à la recherche d’un forfait avec le maximum de data à 15€/mois, vous allez apprécier le retour des promotions chez les opérateurs Bouygues Telecom et SFR ! Leurs offres sont sans engagement et valables jusqu’au 10 février, 23h59. Nous vous les présentons dans cet article.

Bouygues Telecom et sa série spéciale very B&You

Profitez-en, l’opérateur Bouygues Telecom relance sa promotion jusqu’au 10 février : 200Go pour la somme de 14.99€/mois ! Ce forfait sans engagement de durée vous offre chaque mois 200Go d’Internet pour naviguer sur la toile en toute sérénité en France ainsi que 15Go pour rester connecter lorsque vous partez en Europe ou encore dans les DOM. Vous pourrez également profiter de l’illimité pour l’ensemble de vos communications en Europe.

En résumé, la série spéciale B&You c’est :

14,99€/mois , même après une année d’abonnement

, même après une année d’abonnement 200Go d’Internet en France, 15Go utilisables depuis l’Europe et les DOM

d’Internet en France, utilisables depuis l’Europe et les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM , MMS illimités vers la Métropole

illimités vers la Métropole , MMS illimités vers la Métropole Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

RED by SFR et son forfait RED à prix très réduit

Jusqu’au 10 février, RED by SFR propose son forfait RED 200Go au prix de 15€/mois au lieu de 25€ ! L’opérateur vous garantit de ne pas doubler ses tarifs après les 12 premiers mois d’abonnement. Vous pouvez ainsi économiser jusqu’à 120€ la première année ! L’offre RED vous offre en plus de sa belle enveloppe data en France, 15Go que vous pourrez utiliser lors de vos séjours dans l’Union européenne et les DOM. Vous bénéficierez aussi des appels, SMS et MMS illimités que vous soyez en France ou à l’étranger (UE et DOM).

En résumé, l’offre RED à prix réduit c’est :

15€/mois au lieu de 25€

au lieu de 25€ 200Go d’Internet en France, 15Go utilisables depuis l’UE et les DOM

d’Internet en France, utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte) , SMS et MMS illimités vers la Métropole

, SMS et MMS illimités vers la Métropole Depuis l’Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

L’opérateur inclut à cette offre RED l’application SFR Cloud 100Go pour que vous puissiez à tout moment et en toute sécurité stocker et consulter vos documents (médias, etc.) !