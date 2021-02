Les realme X7 et realme X7 Pro font leur début en Inde, on les attend de pied ferme en France

Annoncés pour le marché chinois en septembre dernier et désormais aussi disponibles en Inde, les nouveaux smartphones realme X7 et realme X7 Pro se font attendre chez nous. D’ici une annonce officielle, en voici tous les détails.

Après avoir été disponible en Chine, c’est maintenant au tour de l’Inde de profiter des nouveaux smartphones realme X7 et realme X7 Pro compatibles 5G. Le pays est devenu un marché très important pour les constructeurs avec une population de plus en plus friande de nouvelles technologies mobiles et au pouvoir d’achat grandissant.

Ainsi, le smartphone realme 7X Pro est donc animé par une puce MediaTek Dimensity 1000+ couplée à 8 Go de mémoire vive et 256 Go d’espace de stockage. Il profite d’un écran de 6,55 pouces Super AMOLED FHD+ (1080x2400 pixels) avec un lecteur d’empreinte en dessous. Côté photo, il dispose d’une configuration avec 4 capteurs au dos, dont un principal de 64 mégapixels. Il est complété par un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels et il y a aussi 2 autres capteurs de 2 mégapixels chacun pour optimiser les portraits et faire des photos en gros plan. La caméra frontale est équipée d’un capteur de 32 mégapixels. Le realme 7X Pro est alimenté par une batterie d’une capacité de 4500 mAh supportant la recharge ultra rapide 65 Watts pour le recharger totalement en moins de 40 minutes.

Pour le marché indien, le realme X7 Pro est proposé pour un équivalent de 410 dollars.

Realme X7 international, une copie du realme V15

De son côté, le realme X7 version internationale diffère du modèle présenté pour la Chine. En fait, il s’agit d’un realme V15 qui a changé de nom. Il s’appuie sur un écran Super AMOLED 120 Hz de 6,4 pouces percé dans le coin supérieur gauche pour le capteur photo de 16 mégapixels. Il est animé par le processeur Mediatek Dimensity 800U avec 6 ou 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage qui devraient être extensibles. La partie photo utilise 3 capteurs au dos avec un objectif principal de 64 mégapixels accompagné d’un capteur de 8 mégapixels ultra grand-angle et un dernier capteur de 2 mégapixels pour les photos macro. Sa batterie a une capacité de 4300 mAh supportant la charge rapide 50 Watts malgré le fait qu’il soit livré avec un chargeur plus puissant, à 65 Watts, comme le realme X7 Pro.

Le smartphone realme X7 est proposé en Inde pour un prix équivalent à 275 dollars pour la version 6+128 Go ou à l’équivalent de 300 dollars pour le modèle 8+128 Go.

Pour leur lancement, une offre spéciale de financement est proposée par le constructeur. Le client ne paye que 70% du prix de l’appareil. Après 12 mois d’utilisation, il a deux choix : soit il paiera les 30% restant, soit il passera au prochain modèle de la série realme X en ne payant à nouveau que 70% de son prix officiel. Impossible de dire pour le moment si ce type de financement sera proposé lors de la commercialisation en France des deux mobiles.