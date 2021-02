Xiaomi dévoile un concept de téléphone portable avec un affichage sur les 4 bords

La marque Xiaomi n’en finit plus de présenter ses concepts innovants. Ainsi, après la charge à distance et le mobile Mi Mix Alpha ayant un écran tout autour de lui, celui-ci propose une surface d’affichage qui non seulement occupe la façade de l’appareil, mais revient aussi très largement sur les bords telles des « cascades ». En voici tous les détails.

L’idée d’un smartphone sans bord, avec un écran très large et recouvrant la quasi-totalité de la surface, n’est pas vraiment nouvelle. En effet, Huawei a commercialisé l’an dernier le P40 Pro avec 4 bords incurvés. C’est aujourd’hui encore le seul modèle à proposer ce type d’écran particulièrement agréable à utiliser au quotidien. Depuis, toujours Huawei propose le Mate 40 Pro dont l’écran présente des bords incurvés à 88 degrés. Le concept de Xiaomi serait donc une combinaison des 2 écrans proposés par Huawei sur ses modèles les plus haut de gamme. Des bords-écrans, le cauchemar de certains utilisateurs ? Le concept Xiaomi propose donc 4 bords incurvés de 88 degrés ce qui ne laisse aucune place à des boutons pour gérer le volume ou même allumer l’appareil. Qu’est-il aussi pour les coins du mobile ? Selon les visuels publiés par Xiaomi, il semble qu’ils soient laissés vides, sans surface d’affichage prévue. Attention tout de même avec ses écrans larges, incurvés ou qui font littéralement le tour des mobiles. En effet, de plus en plus de personnes ne les apprécient pas tant que cela, car, selon eux, ils causent de nombreuses mauvaises manipulations. Des actions déclenchées par maladresse. Interrogé sur une éventuelle sortie commerciale prochaine, l’un des responsables de la marque aurait dit que le mobile était déjà une réalité et qu’ils avaient commencé à l’utiliser. La solution ainsi présentée serait le fruit de beaucoup de travail au niveau des technologies de pliage du verre et l’objet de 46 brevets. Nous verrons bien si le projet est viable ou pas dans les prochains mois.